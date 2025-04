Cosplay Contest und Indie Games: "GG Bavaria" erneut mit Besucherrekord

München - Die "GG Bavaria", die Nerd-Messe rund um Games , Popkultur und Karrieremöglichkeiten in München , hat in seiner dritten Ausgabe einen erneuten Besucherrekord aufgestellt.

Der Umzug von der Motorworld in die Kleine Olympiahalle hat für einiges an Bewegungsfreiheit gesorgt und ließ einem mehr "Luft" beim Schlendern durch die Ausstellungsgassen.

"Die GG Bavaria bot nicht nur Unterhaltung, sondern auch wertvolle Einblicke für alle, die einen Beruf in der Gamesbranche anstreben. Der Career Space lockte mit spannenden Panels, interaktiven Q&As und praxisnahen Workshops zahlreiche Interessierte an."

Vor allem die Anime-Fans kamen klar auf ihre Kosten und trafen auf zahlreiche Gleichgesinnte. © Tag24/Schimpfhauser

Der Mix aus alten Spieleklassikern wie "Pac-Man" und neuen Spielumsetzungen sorgte für eine gewisse Abwechslung und die DTM-Rennsimulatoren des ADAC ermöglichten Gaming-Erlebnisse, wie man sie sonst nur mit großem finanziellem Aufwand (und viel Platz) zu Hause erleben könnte.

Zahlreiche kostümierte Besucher und Walking Acts der Aussteller ließen Fan-Herzen höherschlagen und die Selfie-Dichte nach oben schnellen. Erstmals wurden auf dem Event auch die "GG Bavaria Indie Awards" vergeben.

Der Horizon Award für kreative technische Ansätze ging an "ChromaGun 2: Dye Hard" (Pixel Maniacs), der Vision Award für Ästhetik und Atmosphäre an "Dungeons of Dreadrock 2 - The Dead King's Secret" (Pig Knight Games) und über den "Cosmic Choice"-Publikumspreis freute sich "A Webbing Journey" (Fire Totem Games).

Sogar die Münchner Stadtbibliothek zog Neugierige an ihren Stand und man konnte einen genauen Blick auf themenrelevante Bücher werfen. Beispielsweise eines, in dem gezeigt wird, wie man Videospiel-Figuren selbst häkeln kann.

Unterstützt wurde das Event erneut vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Wer sich auf dem Laufenden halten möchte, was die Nerd-Messe und ihre künftigen Pläne betrifft, sollte den Linktree der Veranstalter im Auge haben.