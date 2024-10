Das sind die perfekten Spiele für Halloween!

Leipzig - Es ist Halloween, liebe Leute! Zeit, sich mal wieder so richtig zu gruseln! Das Motto bei TAG24: mittendrin statt nur dabei. "Terrifier 3" kennen wir inzwischen auswendig. Wir wollen viel mehr Teil der Action sein, anstatt nur zuzusehen. Hier kommen vier Spiele , die perfekt für Euren Horror-Abend sind.

In "A Quiet Place: The Road Ahead" ist es nun an Euch, die Alieninvasion möglichst lautlos zu überstehen. © Stormind Games/Saber Interactive

"A Quiet Place" als Film war ein ziemlicher Erfolg. Aliens, die extrem auf Geräusche reagieren, ziehen über die Erde und töten alles, was zu laut ist.

Und was als Film gut funktioniert, kann oft auch als Spiel überzeugen. "A Quiet Place: The Road Ahead" ist so ein Fall.

In der Rolle der schwangeren Alex, die zu den wenigen Überlebenden der Menschen gehört, erkundet Ihr auf der Suche nach Nahrung verschiedene Orte, an denen Ihr möglichst leise sein müsst.

Heißt: Möglichst nicht auf Scherben treten, Türen möglichst ohne Knacken öffnen und auf keinen Fall lauter reden als flüstern.

Das funktioniert spielerisch ganz gut, auch wenn sich das achtstündige Abenteuer irgendwann wiederholt.

Wer aber schon "Alien: Isolation" mochte, in denen übermächtige Wesen Euch das Leben schwer machten, sollte hier mal reinschauen. Für 30 Euro eigentlich ein Selbstläufer.

Facts: