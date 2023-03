"Destiny 2: Lightfall" ist da! Unsere ersten Eindrücke von Kampagne, Strand und Co.

Mit Strand bekommen Spieler in "Destiny 2: Lightfall" eine neue Fähigkeit spendiert. Die grünen Fäden machen auf jeden Fall einiges her. Wie mächtig sie wirklich sind, muss sich allerdings noch beweisen. © Bungie

Als ich das erste Mal Strand ausprobieren konnte, war ich mal wieder gut überfordert. "Was sind denn das für grüne Fäden?", dachte ich mir nur. "Kann das hier was?"

Zusammen mit "Lightfall" hat Bungie "Destiny 2" einen neuen Fokus verpasst. Nach Stasis, bei der sich alles um Eis und das Einfrieren Eurer Gegner drehte, folgt mit Strand eine Fähigkeit, die vor allem auf Mobilität setzt. Statt einer Granate könnt Ihr nun einen Greifhaken ausrüsten und Euch damit akrobatisch durch die Level bewegen. Ihr könnt Euch an Gegner ranziehen und sie sogar wie Marionetten an Euren grünen Fäden in der Luft schweben lassen und somit kampfunfähig machen, so zumindest meine bisherigen Erfahrungen mit der Jäger-Klasse.

Warlock und Titan haben ebenfalls coole neue Features bekommen, auf die ich allerdings erst in meinem eigentlichen Test eingehen werde.

So cool das Ganze auch scheint. Als ich Strand das erste Mal in Aktion erlebt habe, wollte der Funke noch nicht ganz überspringen. Als "Destiny"-Fan habe ich mich gleich in die legendäre Kampagne gestürzt. Wie bereits beim Vorgänger-DLC "The Witch Queen" hauen die Gegner hier etwas härter zu und alles ist etwas bedrohlicher (so sollte es zumindest sein, dazu gleich mehr). Strand konnte mich da noch nicht ganz überzeugen.

Wobei dies nicht unbedingt am Schwierigkeitsgrad lag. Tatsächlich hatte ich mir hier etwas mehr erhofft. Bisher spielt sich die Mission von "Lightfall" durchaus angenehm im Vergleich zu "The Witch Queen", wo ich wirklich ins Schwitzen kam.