"Diablo"-Chef im Interview: Was passiert in der nächsten Erweiterung, Herr Fergusson?

Mit Vessel of Hatred erschien Anfang Oktober die erste große Erweiterung für Diablo IV. TAG24 sprach mit General Manager Rod Fergusson über die Neuerungen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Mit "Vessel of Hatred" veröffentlichte Blizzard Anfang Oktober die erste große Erweiterung für den Action-Hit "Diablo IV". Im Interview mit TAG24 erklärt "Diablo"-General-Manager Rod Fergusson, was hinter deren Neuerungen steckt - und warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in "Diablo" einzusteigen.

Mit "Vessel of Hatred" erschien Anfang Oktober die erste große Erweiterung für "Diablo IV". Darin bekommen es die Spieler mit Mephisto selbst, dem Herrn des Hasses, zu tun. © Blizzard Entertainment TAG24: Mr. Fergusson, es ist inzwischen eine Woche her, seit Sie "Vessel of Hatred" veröffentlicht haben. Konnten Sie bereits Feedback einholen? Wie haben die Spieler reagiert? Rod Fergusson: Oh, absolut! Das bisherige Feedback war fantastisch. Ich denke, eine unserer besten Entscheidungen war es, die neuen Elemente wie die Spiritborn und die Unterstadt im Vorfeld ausgiebig mit den Spielern zu testen. Als dann die Reviews eintrafen, haben wir gesehen, dass sich dies mehr als gelohnt hat. Die Neuerung, mit der wir jedoch am unsichersten waren, war die Dunkle Zitadelle. Diese Art von Koop-Multiplayer-Dungeon gab es bisher nicht in "Diablo" und wir haben uns gefragt, was die Leute sagen werden, die am liebsten alles allein spielen. Gaming "Black Ops 6" haut wohl beste CoD-Kampagne aller Zeiten raus – und holt Multiplayer ab Am Ende entschieden wir uns aber dafür, etwas Neues auszuprobieren und die Reaktion war großartig. Es ist wirklich aufregend, gerade ein Teil dessen zu sein.

Diablo-Manager Fergusson: "Plötzlich hat es vollkommen Sinn ergeben, dass wir nach Nahantu zurückkehren"

"Diablo"-General-Manager Rod Fergusson stand TAG24 Rede und Antwort. © Blizzard Entertainment TAG24: "Vessel of Hatred" führt die Geschichte zurück nach Nahantu und lässt die Spieler zahlreiche legendäre Orte aus "Diablo II" erkunden. Wie war es für das Team, an diese Orte zurückzukehren und ihre Geschichte fortzusetzen? Rod Fergusson: Oh, wir haben es geliebt! Wir hatten schon früh in der Entwicklung darüber gesprochen, dass wir gern einen Kontrast zu der bisherigen Atmosphäre von "Diablo IV" schaffen wollen. Weg von dem Gothischen und der mittelalterlichen Architektur. Unser Art Director John Mueller hat sich also auf die Suche gemacht und ist dabei schließlich in diesem Dschungel weiter südlich auf dem östlichen Kontinent gelandet. Hinzu kam noch die Geschichte um Neyrelle, die mit Mephisto und seinem Seelenstein zu kämpfen hat und ihn nun an den Ort zurückbringt, an dem er in "Diablo II" seinen Ursprung hatte. Gaming Diese Games im Oktober hättet Ihr definitiv spielen müssen! Das war für uns der zündende Moment, weil es plötzlich nicht mehr nur ein Ort war, mit dem wir coole Ideen umsetzen konnten, sondern sich auch der Kreis der Geschichte sozusagen schloss. Plötzlich hat es vollkommen Sinn ergeben, dass wir nach Nahantu zurückkehren.

Worauf sich Diablo-Fans in der nächsten Erweiterung freuen können