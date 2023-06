Eine Woche mit Diablo IV: Lohnt sich der Kauf?

"Diablo IV" ist endlich da und lädt Euch eine, seine wunderschöne Spielwelt zu erkunden. Die Steppen sind dabei nur eines von vielen Gebieten, das auf Euch wartet. © Blizzard

Ich hatte bereits während der Beta-Testphase einen Zugang zu "Diablo" erhalten und konnte mir dabei einen ersten Eindruck verschaffen. Vieles, was ich in meinem damaligen Bericht beschrieben habe, trifft auch nach wie vor zu: Die Spirale aus Looten und Leveln funktioniert tadellos und Sanctuary, die Spielwelt des Action-RPGs, sieht einfach schaurig schön aus.

Vor allem Letzteres fällt mir immer wieder positiv auf, sobald ich einen neuen Bereich entdecke. Die Atmosphäre im vierten "Diablo"-Teil ist einfach wunderbar düster und bedrohlich. Ob nun belagerte Stadt, düstere Gruft, finsterer Wald oder verschneite Berglandschaft - alles hat wieder diesen unnachahmbaren "Diablo"-Charme und selbst als übermächtiger Kämpfer sehe ich mich noch manchmal vorsichtig den nächsten Raum erkunden.

Der größte Pluspunkt an Teil 4 ist für mich jedoch die Story, zusammen mit ihren Charakteren. Oberdämonin Lilith hatte mich bereits in der Beta beeindruckt. Was die Tochter des Hasses allerdings noch so in petto hatte und wozu sie im Stande ist, hat mich manchmal sprachlos zurückgelassen.

Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber spätestens nach dem zweiten Akt der Story um unseren Mitstreiter Doran, seine alten Gefährten und seinen Sohn Yorin war für mich klar, was in "Diablo IV" auf dem Spiel steht und was passieren würde, wenn ich Lilith nicht aufhalte - und ja, es sollte noch übler werden.