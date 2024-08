Diese Games aus dem August solltet Ihr definitiv noch spielen!

Spielerisch bietet der Titel absolut solide Kost, die aber bei weitem nicht an die ganz großen Vorbilder heranreicht. "Black Myth" spielt sich flott aber nicht zu flott, ist schwer aber nicht zu schwer und beeindruckt durch optische Vielfalt und toll inszenierte Kämpfe, enttäuscht aber zum Beispiel mit vielen unsichtbaren Wänden.

Woran das liegt? Schwer zu sagen. Die Kritik an Entwickler Game Sciene Studio aus China bezüglich des Verbots des Worts "Covid" und Gerüchten über Sexismus am Arbeitsplatz ist es hoffentlich nicht.

Die "Castlevania Dominus Collection" bringt Klassiker des Nintendo DS nun auch auf große Konsolen. © Konami

Völlig unerwartet wurde bei der letzten Nintendo Direct Ende des Monats ein ziemlich geiler Shadowdrop angekündigt.

Die "Castlevania Dominus Collection" beinhaltet neben den Highlights "Castlevania: Dawn of Sorrow", "Castlevania: Portrait of Ruin" und "Castlevania: Order of Ecclesia" auch die zwei Bonustitel "Haunted Castle" und "Haunted Castle Revisited".

Der Fokus liegt aber ganz klar auf den ehemaligen DS-Titeln, die man jetzt quasi zum ersten Mal auch auf den großen Konsolen wie Playstation 5 spielen kann.

Gerade "Aria of Sorrow" präsentiert sich noch heute als absolut zeitloser Meilenstein, der extrem süchtig macht. Mit den "Quality of Life"-Funktionen wie Zurückspulen und Schnellspeichern der Collection macht das ganze sogar noch einen Zacken mehr Spaß.

Wer die Spiele damals verpasst hat, hat sowieso keine andere Wahl als Metroidvania-Fan zuzuschlagen!