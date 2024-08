Endlich ein neues Zelda! Dieser Spiele-September könnte es in sich haben!

Am 9. September ziehen wir dann für das Imperium der Menschheit in den Kampf gegen fiese Xenos und die Mächte des Chaos in "Warhammer 40K: Space Marine 2".

Klassiker im neuen Gewand – schon wieder. Mit "Funko Fusion" kehrt sogar die Mumie zurück. © 10:10 Games

Als wir das erste Mal Lego-Titel oder die Hot-Wheels-Reihe gespielt hatten, war es irgendwie, als ob unsere liebsten Spielzeuge lebendig werden.

Nicht weniger erwarte ich von "Funko Fusion". Das ultimative Crossover mit den Kult-Dickschädeln aus gefühlt jedem einzelnen Franchise auf diesem Planeten – da steckt Potenzial drin.

Ob sie es auch nutzen, bleibt jetzt natürlich die große Frage. Gestartet wird erst einmal mit 22 Popkultur-Hammern, die jedem Film-Nerd die Freudentränen in die Augen treiben sollten. Von "Zurück in die Zukunft", über "Der weiße Hai", "M3GAN" und "Jurassic Park", bis hin zu "Masters of the Universe" oder "Umbrella Academy".

Mit den Figuren wird dabei alles andere als zimperlich umgegangen, denn die ersten Trailer zeigen: hier spritzt durchaus jede Menge (Plastik-)Blut. In den verschiedenen Themenwelt stehen mal Action, mal Rätsel knacken und mal Third-Person-Shooting auf dem Programm.

Die Zutaten für ein unterhaltsames Game sind also allesamt dabei. Hoffen wir, dass sie es auch entsprechend nutzen.

Facts: