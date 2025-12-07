Diese Games zum Jahresende bereiten uns richtig Freude

2025 ist fast vorbei und noch ein paar letzte Spiele finden den Weg auf aktuelle Konsolen. Wir geben ein paar Tipps.

Von Michi Heymann, Eric Mittmann

Deutschland - Ihr sucht noch ein passendes Geschenk für Weihnachten? Dann können wir Euch nur die folgenden Games an Herz legen, die garantiert einen Blick wert sind.

Dragon Quest 1+2 HD-2D-Remake

Lust auf eine altertümliche "Rette die Prinzessin"-Story ohne großartige Wendungen? Dann holt Euch "Dragon Quest 1+2 HD-2D-Remake". © Square Enix Alles hat seinen Anfang, bei "Dragon Quest" war das 1987. Da erschien der erste Teil der Reihe und war damit sozusagen der Grundstein für ein enorm erfolgreiches Franchise. 2025 dachte sich Square Enix, man könnte ja die ersten Teile noch einmal im hübscheren Gewand auf den Markt werfen. Vor ein paar Monaten machte der dritte Teil bereits den Anfang, nun folgten die ersten beiden Ableger im Doppelpack. Und was soll man sagen? Die hauseigene HD-2D-Engine sieht unglaublich gut aus. Schwer, sich da sattzusehen. Gaming Entwickler verraten: So haben sie "Nioh 3" zum bisher zugänglichsten Teil der Reihe gemacht Inhaltlich wird es allerdings schwierig. Gerade das erste "Dragon Quest" ist deutlich aus der Zeit gefallen und wirkt mit nur einem steuerbaren Helden extrem altbacken. Der Nachfolger macht das mit einer kompletten Gruppe schon besser, kann aber auch nicht wirklich überzeugen, da gerade die Story beider Teile eher seicht ist. Trotzdem: Sucht Ihr das perfekte Spiel zum Abschalten nach der Arbeit, kann ein wenig Grinden mit Nostalgie-Rollenspiel-Flair schon Spaß machen.

Octopath Traveler 0

"Octopath Traveler 0" entführt Euch in die Fantasy-Welt Orsterra, genauer gesagt nach Wishvale, wo Euer Held lebt. © Square Enix Und weil es so schön war (und aussieht), gleich noch ein Titel mit besonderer Grafik. "Octopath Traveler 0" stammt ebenfalls aus dem Hause Square Enix und setzt, wie die zwei Teile zuvor, ebenfalls auf die HD-2D-Optik. Die Stärken der Reihe liegen aber viel mehr bei der Erzählung der einzelnen Figuren und dem tollen Kampfsystem. "0" macht da sogar alles gefühlt noch ein Stück besser, konzentriert sich überwiegend auf einen Charakter. Besagter Held lebt in Wishvale, einem ruhigen Dorf, das im Laufe der Erzählung allerdings unter die Räder gerät. Der Wiederaufbau ist dann sogar ein spezieller Bestandteil des Spiels, was auch zu einer emotionalen Bindung zu den anderen Figuren führt. Apropos Figuren: Davon gibt es in "0" vergleichsweise sogar sehr viele, was zum Experimentieren einlädt und wirklich Spaß macht. Gaming "Biped" ist zurück: Neue Puzzle-Jagd als Koop-Spaß! Aber hält das Eure Beziehung aus? Einziger großer Haken des Spiels: Seid Ihr der englischen Sprache nicht mächtig, werdet Ihr wohl keine Freude haben, denn Square Enix hat unverständlicherweise auf eine Lokalisierung verzichtet. Ganz komisch, denn bei den Vorgängern war das ja auch kein Thema.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Ihr möchtet mehr zur Hintergrundgeschichte der vorigen "The Legend of Zelda"-Hauptteile erfahren? Dann seid Ihr bei "Chronik der Versiegelung" genau richtig. © Nintendo "Zelda"-Fans haben es in der Regel schwer. Denn es dauert meist Jahre, bis ein neuer Teil der Reihe das Licht der Welt erblickt. Zum Glück möchte Nintendo die erfolgreiche Marke natürlich auch nicht so lange liegen lassen und veröffentlicht hin und wieder einen Titel aus demselben Kosmos, der aber mit dem bekannten Spielprinzip nicht viel am Hut hat. Dazu zählt auch die "Hyrule Warriors"-Reihe, die auf Massenschlachten setzt, wie man sie von der bekannteren Marke "Dynasty Warriors" kennt. Die Trailer zeigen recht deutlich, worauf man sich einlässt. Es wird mit (hübsch anzusehenden) Kombos durch Gegnerhorden gemetzelt, was teilweise allerdings auf Kosten der Übersichtlichkeit geht. "Chronik der Versiegelung" hat aber vergleichsweise mehr zu bieten, erzählt viel darüber, was Prinzessin Zelda während "Tears of the Kingdom" alles erlebt hat. Allein das sollte Fans vermutlich reichen, um zuzuschlagen. Trotzdem natürlich die Warnung, dass man auf diese Art von Spiel schon Lust haben sollte. Zumal das System bekannt dafür ist, sich schnell abzunutzen.

Metroid Prime 4: Beyond

"Metroid Prime 3" kam 2007 auf den Markt. 18 Jahre hat es gedauert, bis Nintendo einen Nachfolger lieferte. © Nintendo Wie lange mussten Fans bitte auf "Metroid Prime 4" warten? Viele Jahre steckte das neue Abenteuer rund um Samus Aran in der Entwicklungs-Hölle. Nintendo war nicht zufrieden, wollte ein Spiel, das mit dem Niveau der Erstlinge mithalten kann. Anfang Dezember war es nun endlich so weit und "Beyond" wurde auf die Spielerschaft losgelassen. Das Ergebnis ist leider ernüchternd. Zwar kommen bei Kennern bereits kurz nach dem Anspielen starke Erinnerungen hoch, weil gerade der Sound ein absoluter Ohrenschmaus ist. Doch gerade gegen Ende des Games, explizit, wenn Ihr auf die Open World losgelassen werdet, ist eine Frechheit. Da ist in der Entscheidungs-Abteilung einiges schiefgelaufen, denn so was hat die Weltraumjägerin nicht verdient. Trotzdem: Definitiv lässt sich nicht alles schlechtreden, denn "Metroid Prime 4" ist noch immer ein spaßiger Gameplay-Mix aus geilen Ballereien und Rätseleinlagen. Doch gerade wegen der langen Wartezeit war die Erwartungshaltung sehr hoch. Und da kann das neue Abenteuer einfach nicht mithalten.