Diese Geheimtipps im September sind Euch bestimmt durch die Finger gerutscht!

Leipzig - Auch in diesem Monat wurden wieder sehr viele Spiele für alle möglichen Konsolen veröffentlicht! Da man da schnell den Überblick verlieren kann, präsentiert TAG24 jeden Monat eine kurze Liste an Titeln, die Gamer sich vielleicht einmal näher anschauen sollten.

Wer möchte, kann Romanzen mit anderen KI-Begleitern eingehen, den ganzen Tag angeln oder einfach Tiere streicheln oder bürsten. Wer sich in so einer Welt wohlfühlt, wird mit "Fae Farm" lange Zeit sehr viel Spaß haben.

Die RPG-Simulation vereint eigentlich alles, was ähnliche Titel in den vergangenen Jahren bereits einzeln vorgemacht haben.

Wer in den vergangenen Tagen in die Download-Charts der Nintendo Switch geschaut hat, wird nur einen Titel felsenfest auf dem ersten Platz verankert entdeckt haben: "Fae Farm" von Phoenix Labs.

Wer hier jedoch etwas Ähnliches wie "Call of Duty" erwartet, ist fehl am Platze. "Ad Infinitum" setzt vollkommen auf seine Geschichte, die Ihr wie ein Puzzle durch sehr viele Zettelchen und Sprachnachrichten zusammensetzt.

So seid Ihr nicht nur in einem grusligen Herrenhaus unterwegs, sondern bekommt die Grausamkeit des Krieges auch auf dem Schlachtfeld zu spüren.

Man nehme Gameplay und düstere Atmosphäre von " Layers of Fear " und verfrachtet sie in ein Weltkriegsszenario. Heraus kommt "Ad Infinitum" vom deutschen Entwicklerstudio StrixLab.

Geschichte, Sound und die Spielwelt wecken wohlige Erinnerungen an Zeiten, in denen JRPGs noch das Maß aller Dinge waren. Auch wenn 50 Euro für die beiden Titel womöglich etwas zu viel sind, lohnt sich hier definitiv ein Blick!

Was man aus alten Marken auch heute noch herausholen kann, macht aktuell Square Enix mit alten " Final Fantasy "-Teilen deutlich. Nicht nur, dass gerade Teil 7 in neuem Gewand unfassbar gut aussieht. Es lohnt sich für den Publisher auch wirtschaftlich.

Man schlüpft in die Rollen verschiedener Disney- und Pixar-Charaktere, die allesamt unterschiedliche Fertigkeiten mitbringen. So weiß sich Mulan mit dem "Feuerwerk-Hagel" zu helfen, während Sulley von der Monster AG sein "Furchteinflößendes Gebrüll" zu seinen Gunsten einsetzen kann.

Bisher war "Disney Speedstorm" lediglich im Early Access spielbar, nun kommt endlich jeder Zocker kostenlos in den Genuss des fulminanten Rennspiels in bester Mario-Kart-Manier. Und zwar wirklich JEDER.

Die Figuren kommen den Anime-Helden sehr nahe. Besonders die Zwischensequenzen sehen toll aus. © Square Enix

Die "Dragon Quest"-Spiele sind inzwischen auch in Europa so stark etabliert, dass im Jahr mindestens ein neuer Titel erscheint. Bevor mit "The Dark Prince" im Dezember ein langersehnter neuer Joker-Teil auf den Markt kommt, veröffentlichte Square Enix Ende September noch "Infinity Strash: The Adventure of Dai".

Der Titel basiert auf einer TV-Serie, die auf einem Manga basiert, der dem originalen "Dragon Quest" nachempfunden ist.

Anders als beispielsweise in "Treasures" geht es bei "Infinity Strash" deutlich actionreicher zur Sache. Ihr vollführt Schlag-Combos, weicht starken Angriffen im richtigen Moment aus und werdet durch Training im Laufe der Zeit stärker, um auch große Brocken zu zerlegen.

Besonders gefallen hat uns die gute Mischung aus Action-Rollenspiel und Story. Oft gibt es Zwischensequenzen zu sehen, die original aus der TV-Serie stammen könnten.

Nett: Wem die teils fordernden Kämpfe zu heftig sind, kann auch einfach auf den Geschichtenerzähler-Modus umschalten. Dadurch gestaltet sich das Spiel deutlich einfacher.

Facts: