"Dragon Age: The Veilguard" im Test: Hört nicht auf das Geplärre im Netz

Einen Kritikpunkt habe ich dann allerdings doch, und zwar in Bezug auf die Entscheidungsmöglichkeiten, die mir weit weniger Freiraum und somit weniger Gelegenheiten für wirklich irrsinnigen Kram geboten haben, als ich das von Rollenspielen (RPGs) gewohnt bin. Das Spiel wirkt dadurch überraschend zahm und zurückhaltend, was die Entscheidungen manchmal ernüchternd machte. Hier hätte es wirklich gern mehr der alten Bioware-Formel sein können.

Die startet zunächst mit Eurem einstigen Begleiter Solas, Elfengott, der nun den Schleier (engl: "Veil"), eine Art Schutzschild, der die Welt vom Reich der Dämonen trennt, zerstören will. Interessant dabei: Den Schleier hatte Solas zuvor selbst erschaffen, um andere, noch viel üblere Elfengötter zu verbannen. Die Heldentat sorgte jedoch auch dafür, dass seine Mit-Elfen ihrer Magie beraubt wurden, weshalb diese ein Dasein als Sklaven und Ausgestoßene führen. Von Schuldgefühlen geplagt will er seine Taten nun wiedergutmachen.

Vor allem die Kämpfe kommen wunderbar schnell und fluffig daher. Wie in anderen Bioware-Spielen könnt Ihr dabei stets auch die Kräfte Eurer Mitstreiter nutzen. © Bioware/EA Games

Was die Entwickler meiner Meinung nach gut hinbekommen haben, ist das Kampfsystem, das sich für ein RPG angenehm schnell und fluffig anfühlt. Bioware-typisch habt Ihr bis zu zwei Begleiter bei Euch, über deren Attacken Ihr über ein Steuerrad entscheiden und so nun sogar direkte Combos heraufbeschwören könnt. Die knallen nicht nur zusätzlich rein, sondern sehen auch schick aus.

Richtig schick ist auch die Welt wieder geworden! Die verschiedenen Gegenden und Umgebungen strotzen dank der Frostbite-Engine nur so vor Details und weckten zumindest in mir immer wieder das Entdeckerherz. Statt auf eine offene Welt setzt das Spiel dabei auf das Metroidvania-Leveldesign, wie man es auch aus "God of War" kennt. Möglichkeiten zum Erkunden gibt es dadurch immer noch. Gleichzeitig habe ich mich nicht so verloren in der Welt gefühlt und konnte mich jederzeit auf die Story konzentrieren.

Und weil wir schon beim im Vorfeld großen Kritikpunkt sind: Nein, der Look der Figuren hat mich nicht gestört. Klar, der Stil ist nicht mehr ganz so ernst und düster wie in alten Dragon-Age-Spielen. Das heißt jedoch nicht, dass "Veilguard" es nicht sein kann, und hat man sich einmal an den Look gewöhnt, bemerkt man ihn gar nicht mehr.

Das Gemecker im Netz über die Grafik sollte man an dieser Stelle wirklich ignorieren, denn es täuscht über ein grundsolides Spiel hinweg, das bei Weitem nicht Biowares letzte Chance sein sollte.