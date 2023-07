Dungeonmaster aufgepasst: TAG24 verlost den Familienspaß "Dungeons & Dragons: The Yawning Portal"!

In "Dungeons & Dragons: The Yawning Portal" bewirtet Ihr in der berühmten Taverne "Das klaffende Portal" Helden des D&D-Universums. Anders als in der Vorlage braucht Ihr hier keinen Dungeonmaster oder ähnliches. Stattdessen könnt Ihr sofort loslegen. © Christian Grube

Denn zusammen mit Spieleriese Hasbro verlost TAG24 drei Exemplare des neuen Dungeons & Dragons-Ablegers "Dungeons & Dragons: The Yawning Portal" (Deutsch: "Das klaffende Portal").

Anders als bei der Vorlage braucht Ihr dafür keinen Dungeonmaster oder einen eigenen Charakter. Stattdessen übernehmt Ihr das Sagen über die berühmte Taverne "Das klaffende Portal", in der Ihr die Helden aus Dungeons & Dragons mit ihren Lieblingsspeisen bewirtet.

"The Yawning Portal" bietet wunderbar kurzweilige und abwechslungsreiche Unterhaltung für einen gemeinsamen Spieleabend mit Freunden oder der Familie und hat auch in unserem Test sehr gut abgeschlossen.

Ihr wollt an der Verlosung teilnehmen? Kein Problem! Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist, die folgende Gewinnspielfrage zu beantworten:

Wie lautet der Name der Taverne, die Ihr in "Dungeons & Dragons: The Yawning Portal" übernehmt?