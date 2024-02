Eine Woche mit Helldivers II: Die neue Hoffnung im Shooter-Genre?

"Helldivers" erinnert auf den ersten Blick an einen meiner absoluten Lieblingsfilme der 90er: "Starship Troopers". Wie der Film wirft Euch auch das Spiel in eine ferne Zukunft, in der die "Super-Earth" von Aliens bedroht wird. Dabei geht es jedoch nicht nur um das Überleben der Menschheit, nein, hier müssen auch viel wichtigere Werte wie Freiheit und Demokratie verteidigt werden. Und so werdet Ihr nach einem kurzen Tutorial auch schon über dem ersten fremden Planeten abgeworfen, um es mit Horden käferartiger Monster aufzunehmen. Willkommen bei der Eliteeinheit "Helldivers".

Die Galaxie, um die Ihr kämpft, strotzt dabei nur so vor Abwechslung. Von dichten Dschungeln bis hin zu Eisplaneten, Wüsten und verlassenen Einöden ist alles dabei, was das Abenteurer-Herz begehrt. © Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment

Denn nachdem Ihr das Intro hinter Euch habt, geht es in "Helldivers II" vor allem ums Kämpfen. Von Eurem Flottenschiff aus nehmt Ihr verschiedene Missionen an, lasst Euch per Landekapsel in feindlichem Gebiet absetzen, um diese zu erfüllen.

Das Leben schwer wollen Euch dabei nicht nur die käferähnlichen Terminiden machen, sondern auch eine Armee von Cyborgs, die mit Panzern und anderem schwerem Gerät ins Feld ziehen. Um es mit den Feinden der Freiheit aufzunehmen, seid Ihr nicht nur mit allerlei Handfeuerwaffen wie Pistolen und Sturmgewehren ausgerüstet. Euch stehen auch sogenannte Strategems zur Verfügung, mit denen Ihr beispielsweise Munitionsnachschub, schwere Waffen wie Raketenwerfer, orbitalen Beschuss von Eurem Flottenschiff oder auch eine Kampfdrohne anfordern könnt.

Die strategischen Möglichkeiten sind riesig und - habt Ihr die einzelnen Verbesserungen einmal freigeschaltet - laden definitiv zum Experimentieren ein.

Dabei solltet Ihr jedoch eines beachten: In "Helldivers" ist Friendly Fire permanent an. Ist der Raketenbeschuss also falsch gesetzt, könnt Ihr durchaus auch mal Euer eigenes Team auslöschen.

Absprache ist also wichtig. Zwar könnt Ihr auch allein in den Kampf ziehen. Vor allem aber im Koop entfaltet das Spiel sein Potenzial. Wenn Ihr Euch gemeinsam gegen die Alienhorden behauptet, Ausrüstung und Vorgehen aufeinander abstimmt und Euch dann durch das Chaos auf dem Schlachtfeld kämpft, ist das unglaublich aufregend.