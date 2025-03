Einen Monat in diesem Spiel - und ich hab jede Sekunde genossen

Leipzig - Nach einem Monat und über 100 Stunden Spielzeit kann ich mit Sicherheit sagen: "Kingdom Come: Deliverance 2" ist eines der ambitioniertesten und realistischsten Videospiele , in die ich je eingetaucht bin. Jeden Tag freue ich mich darauf, Schwert, Schild und Rüstung anzulegen, um in der lebendigen Welt ein Abenteuer nach dem anderen zu erleben.

Protagonist Heinrich findet sich zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Böhmen wieder. Überleben ist in dieser Zeit nicht ganz so einfach. © Deep Silver

Wer in den vergangenen Wochen in Sachen Gaming hinter dem Mond gelebt hat: "Kingdom Come: Deliverance 2" erschien am 4. Februar dieses Jahres für PC und die aktuelle Konsolengeneration.

Direkt an den äußerst erfolgreichen ersten Teil anknüpfend, schlüpfen wir erneut in die Rolle des Protagonisten Heinrich, der sich zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Böhmen inmitten einer königlichen Auseinandersetzung wiederfindet.

Nach dem Ende des Vorgängers wird Heinrich früh im Spiel mit einem Unglück konfrontiert, das zu einer vollständigen Amnesie seiner Fähigkeiten führt. Also leider wie so oft: Alles auf Anfang. Diese Herangehensweise mag zwar nicht neu sein, doch die Entwickler nutzen sie geschickt, um durch Rückblenden auch die Spieler zu integrieren, die den ersten Teil nicht oder nur unvollständig gespielt haben.

Die Spielreihe zeichnet sich besonders durch ihre detailgetreue Simulation des mittelalterlichen Böhmens und des dortigen Lebens aus. Hier geht es nicht darum, Gegner mit magischen Zaubern aus dem Weg zu räumen, sondern vielmehr darum, selbst anzupacken und sich die Hände schmutzig zu machen.

"Kingdom Come: Deliverance 2" verzichtet dabei völlig auf Fantasy-Elemente und konzentriert sich darauf, ein möglichst authentisches Bild der damaligen Welt und der damit verbundenen Herausforderungen zu vermitteln. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Schmiedekunst: Anstatt die üblichen, schnellen Menüaktionen zu nutzen, um ein Schwert zu fertigen, müssen wir tatsächlich selbst Hand anlegen. Wir halten das Schmiedefeuer am Leben, bewegen das Eisen in der Glut und schlagen es dann mit dem Hammer auf den Amboss, um es zu formen.

Je mehr wir uns einer Tätigkeit widmen, desto besser werden wir darin. Unsere Schmiedekünste verbessern sich, die hergestellten Gegenstände werden hochwertiger und der Nutzen der eigenen Arbeit immer größer - ganz wie im echten Leben.