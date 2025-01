Diese Spielekracher erscheinen im Februar!

Leipzig - Das Jahr ist gerade erst gestartet, da stehen uns schon zwei ordentliche Spielekracher ins Haus: Sowohl "Kingdom Come: Deliverance II" als auch "Monster Hunter Wilds" erscheinen im Februar. Darüber hinaus gibt's zwei Zeitreisen zurück in die 90er - und das nicht nur in Form von Lara Croft.

Die Open World ist rau und gnadenlos. Erklärt wird Euch gerade am Anfang relativ wenig und "Quality of Life"-Mechaniken sind für das Mittelalter-Epos eher ein Fremdbegriff.

Lara Croft ist wieder da! © Aspyr Media

Pünktlich ein Jahr nach dem Release der Remaster-Kollektion der ersten "Tomb Raider"-Trilogie sind nun am Valentinstag die nächsten drei Spiele aus der "Darkness"-Reihe ("The Last Revelation", "Chronicles", "The Angel of Darkness") dran.

Das Besondere an den Neuauflagen der Klassiker ist vor allem die Möglichkeit, jederzeit zwischen der originalen, ikonischen Polygon-Optik und der Remaster-Grafik wechseln zu können. Allgemein sollen die Games natürlich deutlich flüssiger laufen als noch Ende der 90er/Anfang der 2000er.

In "The Last Revelation" passiert Titelheldin Lara Croft bei der Erkundung eines verlorenen Grabes ein kleines Missgeschick: Sie entfesselt versehentlich den ägyptischen Gott Set. "Chronicles" schließt an die dramatischen Ereignisse an - mit einem Twist: Lara wurde in dem Grab verschüttet und tot geglaubt.

Last, but not least wäre da noch "The Angel of Darkness": Hier ist die Heldin einer handfesten Verschwörung rund um alte Alchemie auf der Spur. Das geht so weit, dass sie sich selbst auf die Flucht begeben muss.

