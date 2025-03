"Call of Duty" macht es endlich offiziell: "Verdansk" kommt in wenigen Tagen zurück

125 Millionen potenzielle Gegner: Am 3. April kommt die Warzone-Map "Verdansk" zurück in die "Call of Duty"-Welt. © Activision Publishing, Inc.

Sechs Tage, bevor in Deutschland der erste Corona-Lockdown beschlossen wurde, ging die Free2Play-Karte am 10. März 2020 online – und war für unzählige Menschen weltweit schnell ein virtuelles Zuhause.

Am 6. Dezember 2023 nahmen die virtuellen Soldaten Abschied von der Battle-Royale-Map und zogen weiter zur – bis heute noch aktuellen – fiktiven Region von "Urzikstan".

Seitdem wird der alten Karte nachgetrauert. Instagram ist voll von "Dad, erzähl uns, wie es in Verdansk war"-Videos, die weinende TV-Größen, Spielszenen und den Titanic-Titelsong kombinieren.

Am Montag hat Activision nun allen Shooter-Freunden den offiziellen Marschbefehl ausgehändigt: "Zur Feier des 5. Jahrestags ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann", heißt es in einer Mitteilung.

"Die Originalkarte Verdansk kehrt am 3. April mit Season 3 zurück! Macht euch bereit für die Absprungzonen und das vertraute Terrain, sowie für neue Updates, die es zu erkunden gilt."

Dass die neue Season nicht rechtzeitig zum ursprünglich geplanten 20. März kommen wird, wurde erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben.