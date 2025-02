Kommt jetzt endlich Assassin's Creed? Diese Games erscheinen im März

In "Two Point Museum" gestaltet und leitet man als Direktor sein eigenes Museum. © Two Point Studios

Das Studio "Two Point" hat mit "Two Point Hospital" und "Two Point Campus" bereits bewiesen, dass das Genre der klassischen Aufbau- und Wirtschaftssimulationen noch immer viele Fans hat.

Im März gesellt sich "Two Point Museum" dazu. Anstatt ein Krankenhaus oder eine Uni zu leiten, konzentriert sich der Spieler nun auf den Erfolg seines eigenen Museums.

Wie auch bei den Vorgängern kann man sich auf viel Witz und Charme freuen. Egal ob mit merkwürdigen Ausstellungsstücken oder skurrilen Situationen, die gemeistert werden müssen.

Als Museumsdirektor heißt es dann Erkunden, Gestalten und Verwalten.

Erkundungstrupps rücken zu Expeditionen aus, um seltene Artefakte zu finden. Ausstellungsstücke wollen in das richtige Licht gerückt und von Besuchern bestaunt werden. Aber auch die Besucher erwarten Sauberkeit, Verpflegung und Souvenirs.

Wie das alles zusammenpasst und umgesetzt wird, sehen wir spätestens am 4. März.

