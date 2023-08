F1 Manager 23 im Test: Max Verstappen den WM-Titel streitig machen

Einmal das Sagen über einen Fahrer in der Formel 1 haben und ihn zum WM-Titel führen? TAG24 hat sich das Management-Game "F1 Manager 23" angeschaut.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der aktuellen Saison der Formel 1 dominiert Red-Bull-Pilot Max Verstappen (25) Rennen um Rennen. Im F1 Manager 23 könnt ihr versuchen, seine Siegesserie zu unterbrechen.

Jeder Formel-1-Fahrer enthält ein 3D-Abbild im F1 Manager 23 und wird in den Zwischensequenzen gezeigt. Hier: Max Verstappen © Frontier Developments Nachdem es seit vielen Jahren die Formel 1 alljährlich zum virtuellen Nachfahren auf Spielekonsolen und PC gibt, könnt Ihr im F1 Manager - wie der Name schon sagt - die Geschicke von einem der zehn Rennteams lenken. Das Spiel orientiert sich dabei an der aktuell laufenden Saison und spiegelt die Stärke der jeweiligen Teams und Fahrer wider. Wer sich in seiner Manager-Karriere für das Team "Red Bull" entscheidet, setzt sich in ein gemachtes Nest und wird die Formel-1-Saison dominieren. Schwieriger wird es, wenn man den Platz von Günther Steiner, dem Teamchef beim Rennstall "Haas", einnimmt. Hier muss nämlich der Teammanager noch einiges an Arbeit verrichten. Gaming Diese Geheimtipps im Juli sind Euch bestimmt durch die Finger gerutscht! Was an den Autos weiterentwickelt werden soll, bestimmt Ihr. Unter anderem muss entschieden werden, ob das Chassis des Rennwagens aerodynamischer gestaltet werden soll, was dem Wagen mehr Höchstgeschwindigkeit verleiht oder ob eine verbesserte Kühlung den Motor entlasten soll. Für die Entwicklung wird selbstverständlich ein gut ausgebildetes Team benötigt. Als Manager übernimmt man deshalb auch die Personalien.

Genügt der aktuelle technische Leiter nicht Euren Vorstellungen? Ihr habt die Möglichkeit, einen anderen von der Konkurrenz abzuwerben und ihn zu ersetzen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Fahrer.

Vor jedem Start eines Rennens wird das Geschehen von zwei Kommentatoren zusammengefasst und eingeordnet - wie in der realen TV-Übertragung. © Frontier Developments

Lewis Hamilton als Fahrer im Team Haas? Nicht unmöglich!

Das Renngeschehen kann man aus mehreren Kameraperspektiven beobachten. © Frontier Development Wollt Ihr frischen Wind in der Fahrerpaarung, stehen Euch entweder erfahrene Piloten der anderen Teams zur Verfügung oder Ihr bedient Euch bei den Nachwuchstalenten aus der Formel 2 und Formel 3. Fals Ihr einen mehrmaligen F1-Weltmeister in Eurem Team haben wollt, müsst Ihr aber für die passenden Voraussetzungen sorgen. Natürlich will ein siebenfacher Weltmeister Lewis Hamilton (38) nur in einem erfolgreichen Team einsteigen. Auch sein Gehalt sollte selbstverständlich nicht klein ausfallen. Gaming Die neue Hearthstone-Erweiterung "Titanen" macht richtig Spaß! Sollte er aber vorübergehend arbeitslos sein und bei keinem einzigen Team unter Vertrag stehen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass er einem kleinen hinterherfahrenden Rennstall beitritt. Die Boxencrew Eures ausgewählten Teams rückt in diesem Jahr weiter in den Mittelpunkt. Diese muss regelmäßig Trainingspläne absolvieren, um den perfekten und fehlerfreien Boxenstopp im Rennen hinlegen zu können. Denn zum ersten Mal sammeln nicht nur Eure Rennfahrer und das Team WM-Punkte. Auch die Trophäe des "DHL Fastest Pit Stop" hält im F1 Manager 23 in diesem Jahr Einzug.

F1 Manager 23: Highlights der Formel-1-Saison 2023 nachspielen

In der "Live"-Ansicht der virtuellen Rennen fühlt man sich wie bei einer TV-Übertragung. © Frontier Developments Das Kernstück des Games ist und bleibt jedoch die Rennaction. Zu Eurer Aufgabe gehört es, die Fahrer zu instruieren, wie sie sich verhalten sollen. Aggressiv beim Überholen oder eher zurückhaltend reifenschonend. Hardcore-Fans lassen die Rennen nicht simulieren, schauen sich stattdessen das virtuelle Geschehen "live" an und müssen schnell bei Safety-Car-Phasen oder einer roten Flagge die Taktik ändern. Obwohl für ein Manager-Spiel die Grafik weniger wichtig ist, schindet der F1 Manager 23 in der Live-Ansicht der Rennen bei mir Eindruck. Wie in der realen TV-Übertragung kann man dabei zwischen mehreren Kameraperspektiven (Inklusive neuer Helm-Kamera!) auswählen. In diesem Jahr haben sich die Entwickler von "Frontier Developments" (zum Beispiel bekannt durch "Planet Zoo" oder "Rollercoaster Tycoon 3") ein neues Feature ausgedacht. Zum ersten Mal können Highlights der realen Formel 1 nachgespielt und gegebenenfalls neu geschrieben werden. Unter anderem wird von Euch verlangt, dass Ihr als Williams-Manager in Bahrain mindestens einen WM-Punkt einfahren müsst. Oder Ihr sollt als Manager bei McLaren dafür Sorge tragen, dass F1-Pilot Lando Norris in Kanada trotz Zeitstrafe es noch in die Punkte schafft. Weil die Saison aber erst im November endet, werden Stück für Stück immer weitere Highlights mit einem Update dazu kommen.

Fazit