"Funko Fusion" lässt Nerd-Herzen höherschlagen – und frustriert gleichzeitig Fans

Deutschland - Es gibt im menschlichen Gehirn ein Zeitparadoxon, was Erlebnisse betrifft. Das von Fans lang erwartete Videospiel "Funko Fusion" ist die Gaming-Variante davon – nach unserem Test sind wir nur unsicher, welche Variante des Paradoxons gemeint ist.

"Funko Fusion" ist da ähnlich. Es dauert rund zehn Stunden, bietet viele bunte Welten – in die man immer wieder zurückkehren müsste, um auf 100 Prozent zu kommen – stellt einen vor diverse Rätsel und Kämpfe; aber es liefert wenig Neues.

Vergeht nämlich viel Zeit, in der nichts passiert, beispielsweise im Wartezimmer, kommt es uns verdammt lang vor – rückblickend aber sehr kurz. Woran soll man sich schon erinnern?

Dance Gorilla: Luther aus "Umbrella Academy" steht auf Musik. Genau das wird eine Herausforderung in Level 2. © 10:10 Games / Funko, Inc.

Es passiert viel und doch nichts. Dann passiert nichts, aber man entdeckt plötzlich eine Tür in die "Zurück in die Zukunft"-Welt und das Nerd-Herz schlägt ein paar Takte höher.

Beispiel: Im Level 2 der "Umbrella Academy" entdecken wir einen Laster mit dem Symbol der "Foundation für Recht und Verfassung" aus "Knight Rider".



Darin sind – wenn man im naheliegenden Theater den Zugangsschlüssel gefunden hat – die Funko-Pop-Versionen von Michael Knight und seinem Auto K.I.T.T.

Damit dieser Gastauftritt auch in den anderen Welten stattfinden kann (unter anderem bei "Jurassic World", Level 1, "Masters of the Universe", Level 2 oder "Scott Pilgrim", Level 3) muss man ein Rennen gegen K.I.T.T. gewinnen.

Das gewinnt man aber nur, wenn man beispielsweise den Velociraptor aus "Jurassic Park" schon freigespielt hat. Woher soll man das wissen, wenn nicht nach Stunden durch Zufall?