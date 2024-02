Horror, Action und South Park! Diese Spielekracher erwarten Euch im März

Es wird ein Jahr werden, in dem bekannte Horrorspielmarken wieder auferstehen sollen. Nicht nur "Silent Hill 2" wird 2024 neu aufgelegt. Auch "Alone in the Dark" bekommt sogar schon im März sein Comeback.

Wird die Erfolgsgeschichte von "South Park" weitergeführt? © Question Games/THQ Nordic

Wird die Erfolgsgeschichte von "South Park" weitergeführt oder wird das hier der erste Schandfleck auf der mit Auszeichnungen dekorierten Weste der Hit-Serie?

Nachdem mit "The Stick of Truth" und "The Fractured but Whole" bereits zwei herausragende Singleplayer-Titel veröffentlicht wurden, versucht sich Entwicklerstudio Question mit "Snow Day" nun an einer Mehrspieler-Erfahrung. Der Titel ist dabei Programm: In Snow Day erleben die Bewohner von South Park einen Schneetag. Wer nun glaubt, dass das nur heißt, Ihr dürft Euch in Schneeballschlachten messen, der irrt jedoch. Der anhaltende Schnee sorgt schnell für Chaos in der Comicwelt und so müsst Ihr Euch nicht nur mit Euren Freunden messen, sondern auch eine verrückt gewordene Stadt wieder zur Ruhe bringen.

Der Multiplayer-Aspekt ist dabei nicht die einzige Neuerung. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern setzt "Snow Day" erstmals auch auf eine richtige 3D-Grafik.

Bisherige Reaktionen auf den neuen "South Park"-Ableger fielen eher verhalten aus. Ob das Spiel am Ende doch noch überrascht, werden wir am 26. März erfahren.

