Im September kommt endlich das neue FIFA, das kein FIFA mehr ist!

Am 6. September können sich nun auch Playstation-Spieler ein Bild davon machen, warum das Rollenspiel so sehr gefeiert wird.

Einziger Wermutstropfen: Einen Multiplayer wird "Starfield" nicht beinhalten. Dafür soll die Story jedoch laut Bethesda sogar noch größer als in allen bisherigen Titeln des Studios ausfallen. Was genau diese beinhaltet, blieb dabei noch im Verborgenen. Den Entwicklern zufolge soll es um nicht weniger gehen als die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.

Nach den Abenteuern in "Skyrim" und "Fallout 4" lässt Euch Entwickler Bethesda diesmal das Universum erkunden. Über 1000 besuchbare Planeten soll es geben. Hinzu kommen Skill-System, Crafting, Basenbau und natürlich verschiedene Fraktionen, denen Ihr Euch anschließen könnt. Alles, was das Rollenspiel-Herz begehrt!

Vorbesteller der Digitalen Premium Edition können schon am 1. September loslegen, alle anderen müssen noch bis zum 6. September warten, dann ist es endlich so weit: "Starfield", das langersehnte Riesen-Rollenspiel erscheint für PC und Xbox Series.

"Lies of P" lässt Euch eine düstere Version des Pinocchio-Märchens erleben. © Round8 Studio

Pinocchio mal anders! In "Lies of P" schlüpft Ihr in die Rolle der nicht mehr ganz so friedfertigen Puppe und meuchelt Euch durch eine düstere Welt voller Gefahren.

Das Ganze erinnert dabei so sehr an From Softwares "Bloodborne", dass man nicht lange überlegen muss, welches Spiel Pate stand.

Macht aber nichts, wenn das Gameplay funktioniert - und wie es das tut! Zumindest wurde das in der ersten Demo deutlich, die erstaunlich oft von Spielern heruntergeladen wurde.

Kritik gab es lediglich bei den etwas sperrigen Ausweichbewegungen, bei denen man öfters mal hängen geblieben ist, gerade dann, wenn es gegen größere Kontrahenten ging.

Entwickler Round8 Studio hatte jetzt aber noch einige Monate Zeit, um daran zu arbeiten.

Mit großer Sicherheit steht uns also ein toller Soulslike-Titel ins Haus!

Facts: