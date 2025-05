Im Test: "Doom: The Dark Ages" ist eine herrliche Ballerorgie, aber ist sie noch zeitgemäß?

"DOOM" ist zurück und lässt Euch diesmal die Anfänge des Slayers erleben. Euer wichtigestes Tool dabei: Das Sägeschild. © Id Software

Eines muss man Id Software lassen: Sie schaffen es mit jedem Mal, ihrem Parade-Shooter eine neue Identität zu verpassen. Nachdem der Reboot von "DOOM" Anno 2016 eine ziemlich geradlinige und handwerklich herausragende Highspeed-Tour war, lotete der Nachfolger "DOOM Eternal" die Grenzen des Genres aus und brachte plötzlich Parkour-Elemente in die Ballerei ein.

Auch "The Dark Ages" fühlt sich nun wieder bemerkenswert einzigartig an. Statt wild in mehrstufigen Arenen herumzuspringen, pirscht der Doom Slayer jetzt wie eine schwer gepanzerte Raubkatze über weitläufige Schlachtfelder und macht Gegnern dabei nicht mehr mit der Kettensäge, sondern einem Schild in Form einer Kreissäge den Garaus. Die Entwickler sagten im Vorfeld selbst, dass sie das Gefühl eines Panzers erzeugen wollten. Dem hohen Tempo sind sie dabei natürlich treu geblieben.

Die Story, die diesmal einen überraschend großen Part einnimmt, verfolgt die Ursprünge des Doom Slayers und ist entsprechend vor den Geschehnissen des 2016er-Reboots angesiedelt. Auf der Techno-mittelalterlichen Welt Argent D'Nur nimmt unser Held es erneut mit den Heerscharen der Hölle auf und setzt dabei nicht nur auf sein neues Schild, sondern natürlich auch eine schiere Bandbreite verschiedenster Schießprügel.

Die Geschichte ist nicht sonderlich tief, dafür aber gut erzählt und könnte dank des Settings durchaus auch aus der Feder einer Metal-Band stammen. Dass Ihr auch noch auf Waffen wie den "Pulverizer" setzt, der Totenschädel tatsächlich zermalmt und sie als Schrapnell über dem Schlachtfeld verteilt, tut sein Übriges.