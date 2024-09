Im Test: Space Marine 2 liefert Warhammer-Action, (fast) wie sie sein sollte

Leipzig - Riesige Alienhorden, Kettensägen-Schwerter und mächtige Übersoldaten: Mit "Warhammer 40.000: Space Marine 2" wirft uns Entwickler Saber Interactive direkt in die brachialen Schlachten des 40K-Universums und bietet dabei nicht nur eine liebevoll gestaltete Kampagne, sondern auch solide Multiplayer-Action. Eigentlich alles, was das Space-Marine-Herz begehrt, wäre da nicht ein kleines Manko.

Um uns gegen den Schwarm zu behaupten, ziehen wir stets mit zwei Mitstreitern in die Schlacht, die wahlweise auch von Freunden gesteuert werden können.

"Space Marine 2" spielt etwa 100 Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers, der - wohlgemerkt - bereits 2011 das Licht der Welt erblickte und schon damals für Begeisterung sorgte. Erneut schlüpfen wir in die Rolle von Space Marine Demetrian Titus, der es diesmal sowohl mit den Mächten des Chaos als auch den Tyraniden, einer alles verschlingenden Horde fieser Aliens, zu tun bekommt.

In einer klassischen Third-Person-Shooter-Kampagne stellt Ihr Euch als Space Marine den Feinden des Imperiums. © Saber Interactive/Focus Interactive

Auch die Umgebungen sorgen immer wieder für Staunen. Egal, auf welchem der drei spielbaren Planeten Ihr Euch befindet, es fühlt sich immer wieder so an, als würdet Ihr Euch inmitten eines riesigen 40K-Schlachtfeldes befinden. Da werden riesige Städte von Tyraniden-Schwärmen zerstört, Soldaten kämpfen in einer Dschungellandschaft ums Überleben oder Ihr müsst Euch mit Eurem Flammenwerfer durch alienverseuchte Fabriken arbeiten.

Wer nach der Kampagne noch nicht genug hat, kann sich im Multiplayer mit anderen Space Marines messen oder in zusätzlichen Koop-Missionen weiter gegen die Feinde des Imperiums in die Schlacht ziehen. Die aktuell sechs verfügbaren Koop-Missionen sind dabei direkt mit der Kampagne verbunden. Weitere sollen in den geplanten Seasons kostenlos hinzugefügt werden.

So liebevoll das alles entworfen ist und so sehr es mich auch gefreut hat, in das 40K-Universum einzutauchen, hat sich die Ballerei irgendwann doch etwas abgenutzt. Hier und da bekommt Ihr es zwar mit Bossen zu tun, die dann auch durch eigene Mechaniken begeistern. Aber davon hätten es gut und gerne ein paar mehr sein können.

Höhepunkte wie der Einsatz von Jetpacks sind leider zu rar gesät und ich hätte mir etwas mehr Abwechslung, gerade in der ersten Hälfte der Kampagne, gewünscht. Wenn die Entwickler hier für Teil 3, der hoffentlich kommt, nachlegen, dann bin ich mir sicher, dass uns nicht nur ein gutes, sondern ein großartiges Spiel ins Haus steht.