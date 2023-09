Im Test: Starfield ist ein gutes Bethesda-Spiel, mehr aber leider auch nicht

Leipzig - Bethesda, dieser Name steht spätestens seit "Skyrim" für erstklassige Rollenspiele, die die Jahre überdauern. Mit " Starfield " liefert das Studio nun seinen ersten komplett neuen Titel in über 25 Jahren ausgerechnet für Microsofts Xbox, die nach den Debakeln um "Halo Infinite" und "Redfall" nur so lechzte nach einem guten Aushängeschild. Die Erwartungen waren also entsprechend hoch. Kann die Weltraumsaga dem gerecht werden und die Xbox-Spielerschaft endlich wieder besänftigen?

Die Ressourcen könnt Ihr unter anderem in Euer Raumschiff stecken, mit dem Ihr die Planeten bereist und sogar Weltraumschlachten ausfechten könnt. Die wirken zwar etwas behäbig. Da Ihr allerdings stets Eure Schiffssysteme wie Schilde und Kanonen im Auge behalten müsst, gibt es dennoch genug zu tun. © Bethesda

Die Kämpfe, sowohl auf den Planeten als auch im Weltraum, fühlen sich ziemlich behäbig an. Die Menüs sind unglaublich verschachtelt und unübersichtlich. Die Dialoge, bei denen ihr NPCs immer direkt ins Gesicht schaut, wirken wahnsinnig steif und altbacken. Darüber hinaus könnt Ihr Planeten zwar anfliegen, direkt auf ihnen landen wie beispielsweise in "No Man's Sky" jedoch nicht. Das Ganze erfolgt bereits von Beginn an per Schnellreise und Zwischensequenz. Wirkliches Entdecker-Gefühl kommt dabei nicht auf.

Stattdessen entpuppte sich "Starfield" für mich viel mehr als Bethesda-Spiel in Reinkultur denn als der neue große Wurf. Ja, das Spiel hat seinen Charme, aber genau wie "Skyrim" und "Fallout 4" wirkt es eben auch ziemlich langatmig und behäbig und die wirklichen Erfolgsmomente kommen meist nicht daher, dass man einfach das Spiel spielt, sondern selbst mit der Sandbox experimentiert.

Auch die Performance des Sci-Fi-Abenteuers wollte mich auf der Xbox One S nicht wirklich überzeugen. Ja, es läuft runder als bisherige Bethesda-Titel und strotzt nicht zu Beginn vor Bugs.

Gerade die Grafik wirkt an vielen Stellen jedoch auch eher Bethesda-typisch und nicht wie die eines neuen Xbox-Zugpferdes. Sorry, aber da war die Erwartungshaltung im Vorfeld dann doch zu hoch.