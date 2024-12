Mach's besser als deine Stadt: "Straßenmeisterei Simulator 2" ist da - samt Winterdienst

Deutschland - Der Spiele-Publisher Aerosoft simuliert sich weiter in unsere Konsolen und Rechner. Diese Woche haben wir uns bereits den " Highway Police Simulator " angesehen, jetzt wird es sogar noch spezieller für Genre-Fans. Warnwest umgeschnallt und Kaffee aufgesetzt, hier kommt der "Straßenmeisterei Simulator 2".

Warnweste an und Kaffee aufgesetzt: Ab sofort seid Ihr der Herr der Autobahnen und Landstraßen. © Screenshot: Aerosoft/Caipirinha Games

Es ist einer jener Videospieltitel, mit der man seine Jungfräulichkeit beschützen kann, keine Frage.

Aber wie so oft: Beurteile ein Spiel nie nach seinem Namen. Seien wir froh, dass es keinen Zusatz wie in Kinofilmen gibt: Straßenmeisterei Simulator 2 - Jetzt wird geheiratet. Okay, klingt doch witzig, wenn man ehrlich ist.

Zurück zum Thema: Im Vergleich zum Vorgänger stehen neue Features und einige Verbesserungen bei dem vor wenigen Tagen erschienenen Videospiel zur Verfügung.

Die Fans dürfte vor allem eine Erweiterung freuen: Die Wünsche der Community wurden erhört und ab sofort müsst Ihr auch die Schneefall-Vorhersagen im Blick behalten. Der Winterdienst ist da.

Fallen also die Flocken, könnt Ihr ab sofort unter Beweis stellen, dass Ihr die Straßen schneller freischaufelt, als Eure Heimatstadt es vielleicht draufhat.