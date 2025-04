Neue Spiele vorgestellt! Die Nintendo Switch 2 kommt viel eher als erwartet - und wird teuer!

Leipzig - Die Katze ist aus dem Sack! Die Nintendo Switch 2 wird tatsächlich schon am 5. Juni erscheinen und geht damit als Sommerkonsole durch! In einer einstündigen Direct stellten die Japaner ihren neuen potenziellen Verkaufsschlager ausführlich vor.

So ähnlich wird die Nintendo Switch 2 ihrer berühmten Vorgängerkonsole. © Nintendo

Gleich vorweg: Zum Start wird die neue Hardware in Deutschland 469,99 Euro kosten. Ab 8. April kann das Gerät vorbestellt werden. Optional wird es direkt ein Bundle mit dem neuen "Mario Kart World" geben, was 509,99 Euro kosten wird.

Zusätzlich wurde ein neues "Kirby"-Spiel gezeigt, was wohl auch eine Art Racer wird. Aus dem Hause Nintendo kommt dann noch ein völlig neues Donkey Kong mit dem Zusatz "Bananza" und ein neues "Hyrule Warriors", was die Vorgeschichte von "Zelda: Tears of the Kingdom" erzählen wird.

Viel mehr haben die Japaner aber nicht von hauseigenen Marken gezeigt. Kein neues 3D-Mario, kein neues Zelda-Spiel.

Dafür durften die Dritthersteller ordentlich loslegen. Neben vielen Titeln wie "Elden Ring" oder "Cyberpunk", die es schon seit geraumer Zeit auf anderen Konsolen gibt und die jetzt auch für die Switch 2 umgesetzt werden, wurde auch ein neues FromSoftware-Spiel enthüllt.

"The Duskbloods", was aussieht wie ein Multiplayer-"Bloodborne", wird 2026 offiziell für die Nintendo-Konsole kommen. Außerdem soll "Hollow Knight: Silksong" wohl tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen.