The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist doch kein perfektes Meisterwerk?

Seit mehr als drei Wochen begeistert "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" nun zahlreiche Nintendo-Fans.

Von Michi Heymann

Leipzig - Seit mehr als drei Wochen begeistert "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" nun zahlreiche Nintendo-Fans. Unzählige Videos wurden inzwischen auf "YouTube" veröffentlicht, in denen Spieler irrwitzige Konstrukte präsentieren, die sie mit den neuen Fähigkeiten zusammengebastelt haben. Es ist eigentlich alles so, wie man es erwartet und gehofft hat, oder?

Held Link hat wieder ein paar coole neue Fähigkeiten spendiert bekommen. Gefühlt hatte ich aber in "Breath of the Wild" mehr Spaß. © Nintendo Ich jedenfalls habe seit inzwischen 50 Stunden viel Spaß mit Links neuem Abenteuer. Alle vier Tempel sind bereits abgegrast, und es steht für die Hauptstory nur noch der Gang zum Finale auf dem Plan. Vorher möchte ich aber noch den zahlreichen kleinen Geschichten folgen, möglichst viele Schreine abhaken und ja, die Welt entdecken, die ich eigentlich in "Breath of the Wild" schon einmal entdeckt habe. Tatsächlich kann ich die Spieler durchaus verstehen, die sagen, dass sich der Nachfolger wie ein großer DLC von "BotW" anfühlt. Zwar gibt es mit den Himmelsinseln und dem Untergrund durchaus viel Neues zu entdecken. Gerade die Unterwelt bleibt für mich aber irgendwie öde und auf den wenigen Luftarealen gibt es doch ziemlich wenig zu entdecken. So reite ich eben doch wieder nur durch bekannte Gegenden, in denen sich größtenteils lediglich die Geschichten verändert haben. Das finde ich schade, auch wenn ich es gern anders sehen wollen würde. Gaming "Hearthstone" lässt es wieder krachen: Neues Mini-Set und Diablo ist zurück! Trotzdem sprechen wir bei "TotK" natürlich von einem Meisterwerk. Schaut man sich die zuletzt erschienenen "Pokemon"-Episoden an und vergleicht sie mit dem Zelda-Abenteuer, dann hat Nintendo allein technisch offenbar alles aus der stetig alternden Switch geholt, was noch ging. Gerade die Übergänge von Himmel zu Oberwelt, zu Untergrund sind beeindruckend.

Die Himmelsinseln sind cool und erinnern positiv an "Skyward Sword". © Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - kein perfektes Meisterwerk?