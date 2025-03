Postapokalypse in der What-if-Welt: "Atomfall" überzeugt im TAG24-Test

Auf in die nächste Quarantänezone: Waffen und Munition sind rar gesät – aber unter anderem bei besiegten Gegnern zu finden. © Screenshot/Rebellion

Am 10. Oktober 1957 gab es im englischen Reaktor "Windscale" einen der schwerwiegendsten Atomunfälle der Geschichte.

Der Vorfall gilt als der erste GAU ("größter anzunehmender Unfall") des Atom-Zeitalters. Was wäre, wenn genau dieser Vorfall aber für den Zusammenbruch der Gesellschaft und Horror-Mutationen geführt hätte?

Dieser Gedanke ist Grundlage von "Atomfall", das TAG24 während der offiziellen Vorführung in London für ein paar Stunden anspielen durfte.

Das Spiel überzeugt vor allem durch die Atmosphäre, die Kulissen und die Tatsache, dass man es – etwas angelehnt an Titel wie "The Last of Us" – nicht nur stupide mit mutierten Gegnern zu tun hat.

Auch menschliche Gegner, die ihre eigene Vorstellung von neuen Gesellschaftsstrukturen haben, stehen einem hier nicht freundlich gegenüber.