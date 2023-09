Riesiger Hype vor dem PS5-Start: Ich habe Baldurs Gate III gespielt und bin total verwirrt!

Leipzig - Über kein anderes Spiel wurde in den letzten Wochen so oft im Internet gesprochen wie über "Baldurs Gate III"! Seit dem PC-Release Anfang August kommt die Community aus den Lobeshymnen nicht heraus. Von dem "besten Spiel aller Zeiten" und "einer Offenbarung" wird gesprochen. Zum PS5-Start konnte ich mir nun selbst ein Bild machen.

Während Eures Spieldurchlaufs begegnen Euch zahlreiche Charaktere, die zu Mitstreitern werden können - oder auch nicht. Die Wahl liegt bei Euch! © Larian Studios

Und was soll ich sagen? Ich bin total durcheinander! "Baldurs Gate III" entlässt mich ohne wirkliches Vorspiel in eine Welt, in der scheinbar nahezu alles möglich ist.

Nach dem Charakter-Editor, in dem man aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten locker schon eine Stunde verbringen kann, steuere ich nach einer dramatischen Zwischensequenz in der Top-down-Ansicht meinen Helden durch verschiedene Areale.

An allen Ecken und Enden kann ich Entscheidungen treffen. Helfe ich der gefangenen Soldatin? Greife ich ein paar Goblins an oder verhandle lieber? Meist stehen Euch in einem Textfenster gleich eine ganze Reihe an Möglichkeiten offen und vor bestimmten Aktionen wird der Ausgang gar per Würfel entschieden, ganz getreu der berühmten Vorlage "Dungeons & Dragons".

Durch den Zufall kann es allerdings auch vorkommen, dass Ihr Eure Planung schon mal komplett über Bord werfen müsst, weil plötzlich Dinge passieren, die Ihr absolut nicht vorhersagen konntet. Die Möglichkeiten scheinen schier grenzenlos.