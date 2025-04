Was hier passiert, ist ein absolutes Spektakel

Leipzig - Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Doch "Clair Obscur: Expedition 33" hat mich tatsächlich einfach komplett aus den Socken gehauen und deutlich aufgezeigt, dass eine andere Rollenspielreihe meines Herzens eigentlich seit Jahren versagt hat.

"Clair Obscur: Expedition 33" spielt in einer von der französischen Belle Époque inspirierten Fantasiewelt, in der offenbar einiges schiefgelaufen ist. © Kepler Interactive/Sandfall Interactive

Fangen wir erst einmal mit dem Offensichtlichsten an: "Clair Obscur: Expedition 33" könnte als Name für ein Rollenspiel kaum sperriger sein und mir stellt sich die Frage, ob man das nicht hätte anders lösen können, eine neue Marke in den Videospielkosmos zu werfen.

Sei es drum, denn der Titel beschreibt recht gut, was Euch storytechnisch erwartet. Ihr schlüpft zunächst in die Rolle von Gustave, der eine erschreckende Ähnlichkeit mit Schauspieler Robert Pattinson (38) hat.

Er und seine Mitstreiter, von denen Ihr einen Teil im späteren Verlauf ebenfalls steuern könnt, begeben sich auf die titelgebende 33. Expedition.

Doch der Abstecher geht nicht einfach so ins Grüne. Vor 77 Jahren hat die von der französischen Belle Époque inspirierte Welt ziemlichen Schaden genommen. In weiter Ferne schreibt eine Malerin eine große Zahl auf ein Podest - während Ihr spielt, die Zahl 33 - und alle, die das Alter im Spiel erreicht haben, sterben auf der Stelle. Warum? Fraglich!

Da sich die immer jünger werdende Generation mit dem frühen Ableben aber nicht so recht anfreunden will, möchten Gustave und sein Anhang die Malerin zur Strecke bringen. Und damit beginnt eine lange, wendungsreiche und fantastische Reise.