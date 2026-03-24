"The Bus" setzt neue Maßstäbe: Bei dieser ÖPNV-Simulation haben die Nerds mitgebaut

Deutschland - Oft kennt man als Gamer das Gefühl, dass man sich fragt: "Haben die Entwickler eigentlich ihr eigenes Spiel je selbst gezockt oder was soll der Mist?" Einen ganz anderen Weg sollte die Wirtschafts- und Fahrsimulation "The Bus" gehen. Hier halfen die Genre-Fans selbst mit.

Guten Morgen, Berlin. Mit "The Bus" erkundet man die Hauptstadt im Maßstab 1:1. Im Mehrspielermodus kann man Freunde auch per Lichthupe grüßen. © Screenshot/Aerosoft/TML Studios/The Bus

Im Gespräch mit TAG24 haben sich Geschäftsführer Thomas Langelotz und Community-Manager Maurice Freund vom Entwickler "TML Studios" vor allem von einer Sache beeindruckt gezeigt: der Community.

Von ihr kamen regelmäßig wichtige Impulse, Ideen und Hinweise auf Fehler.

"Da sind absolute Nerds dabei. Die wissen, auf welchen Strecken nur E-Busse fahren, welche Getriebe welches Gefährt hat, alles", lobt Langelotz.

Sechs Jahre wurde "The Bus" entwickelt. Fünf davon im Early Access zusammen mit den Usern, die stets Feedback gaben.

"Bei Simulationen ist es immer schwer, allen gerecht zu werden", ergänzt Freund. "Aber ich denke, wir haben ein Spiel geschaffen, bei dem alle viel Spaß haben werden." Man lernte viel. Zum Beispiel, dass die Standzeit eines Busses an der Haltestelle nur sieben Sekunden sein darf. Zähl dein Kleingeld also schneller, Omi.

Es gibt verschiedene Modi in dem Spiel. Wie detailliert man versucht hat, ein maximal realistisches Erlebnis zu schaffen, zeigt der "Wirtschaftsmodus".