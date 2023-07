TAG24 testet "Exoprimal": Das verrückteste Spiel, das Ihr dieses Jahr zocken werdet

Leipzig - Wie verteidigt man sich am besten vor der Dino-Apokalypse? Klar, mit einer Auswahl bis an die Zähne bewaffneter Kampfanzüge. Klingt irre, ist aber genau die Grundlage für " Exoprimal ". Der neue Live-Service-Shooter aus dem Hause Capcom sorgte vorab nur bedingt für Aufmerksamkeit, entpuppt sich in unserem Test jedoch als durchaus gelungene Ballerorgie. Schade, dass es dem Ganzen dabei etwas an Inhalten zu mangeln scheint.

In "Exoprimal" werft Ihr Euch in Euren schicksten Kampfanzug, um es zusammen mit vier Teammitgliedern mit fiesen Dinos sowie anderen Spielern aufzunehmen. © Capcom

Die Story von "Exoprimal" ist - wie sollte es auch anders sein - feinster Trash: In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft wird die Welt von Dinosauriern bedroht, die über Dimensionsportale in Heerscharen über die Erde herfallen. Um sich gegen die Urzeit-Viecher zu verteidigen, setzt das Unternehmen Aibius auf übermächtige Kampfanzüge, die sogenannten Combat-Suits. Der Plan funktioniert offenbar so gut, dass Aibius die KI Leviathan erschafft und damit beauftragt, neue Suits zu entwickeln. Genau hier gehen die Probleme für unsere Helden jedoch los.

Denn um genau dies zu tun, verfrachtet uns die KI kurzerhand in eine Vergangenheits-Dimension und lässt uns dort nicht nur gegen Dinos, sondern auch andere Kampfanzug-Träger antreten. Und das nur, um Daten zu sammeln.

Bis das alles erklärt ist, vergehen in "Exoprimal" schon mal einige Minuten. Schlüpft Ihr dann allerdings in Euren ersten Suit, ist die viel zu verworrene Geschichte schnell vergessen. Denn tatsächlich steckt in "Exoprimal" ein wirklich guter Shooter, der vor allem in Sachen Performance punktet.

Das Bewegen mit den Anzügen fühlt sich wunderbar flüssig an und bietet einiges an Freiraum und Eure Angriffe haben ordentlich Wucht. Gleich zu Beginn stehen Euch mehrere Suits mit verschiedenen Rollen (Angreifer, Verteidiger, Unterstützer) zur Verfügung, die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten mitbringen und sich dadurch allesamt einzigartig spielen.