Trotz Sommerloch: Auf diese Spieleperlen könnt Ihr Euch im Juli freuen!

Auch im Juli hat die Gaming-Welt wieder einige Spiele im Angebot. TAG24 gibt eine kurze Zusammenfassung.

Von Michi Heymann, Robert Lilge

Leipzig - Das Sommerloch ist da! Zumindest im Juli merkt man schon deutlich, dass die Publisher nicht ihre ganz großen Fische aus dem Köcher lassen. Dennoch haben wir für Euch einige Gaming-Titel zusammengesucht, die Ihr im Auge behalten solltet.

Exoprimal (Releasetermin: 14. Juli)

In "Exoprimal" nehmt Ihr es mit Heerscharen von Dinosauriern auf. Da braucht es natürlich mächtig Feuerkraft - und dicke Rüstungen. © Capcom Dinos sind out? Von wegen! Capcom schickt Euch in "Exoprimal" in ein teambasiertes Online-Actionspiel, in dem die hochmoderne Exosuit-Technologie der Menschheit gegen die wilden Bestien antritt, die in unzähligen Scharen aus dem Himmel herabstürzen. Klingt irre? Scheint es wohl auch zu werden. Im Hauptspielmodus, Angriff der Dinos, treten zwei Teams mit je fünf Spielern in einer Vielzahl Missionen gegeneinander an. Gaming Eine Woche mit Diablo IV: Lohnt sich der Kauf? Die Akteure werden dabei an den Schauplatz des neuesten Dinosaurierausbruchs versetzt und folgen Anweisungen eines Commanders, um bestimmte Ziele zu erfüllen. Das sah in den ersten Trailern bereits sehr wild aus und muss sich in der Realität erst einmal beweisen. Ob "Exoprimal" langfristig bei den Spielern gut ankommt oder am Ende doch nur floppt, werden wir wohl erst am 14. Juli erfahren. Facts: Spiel: "Exoprimal"



Genre: Action

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

USK: Ab 12 Jahren

Preis: 59,99 Euro (Amazon)

Might & Magic: Clash of Heroes: Definitive Edition (Releasetermin: 20. Juli)

Bei "Might & Magic: Clash of Heroes" handelt es sich um ein rundenbasiertes Taktikspiel, in dem Ihr pro Zug drei Eurer Einheiten bewegen könnt. Kombos sorgen aber dafür, dass Ihr in einem Zug noch deutlich mehr machen könnt. © DotEmu Dieses Spiel ist einfach nicht kaputtzukriegen! Nach unzähligen Portierungen auf alle möglichen Konsolen im Laufe der Jahre kommt "Might & Magic: Clash of Heroes" im Juli als Definitive Edition auch noch für PC, PS4 und Nintendo Switch. Mit an Bord sind alle DLC, überarbeitete Charakterporträts, vielen Qualitätsverbesserungen und ein erweiterter, vollständig überarbeiteter und neu ausbalancierter Online-Modus! Im Kern ist das rundenbasierte Taktikspiel tatsächlich ein wahrer Geniestreich. Mithilfe verschiedener Einheiten geht es darum, die gegnerischen Lebenspunkte auf null zu setzen. Gaming EA Sports F1 23 im Test: Entwickler hören auf Fans und bringen den Storymodus zurück Dabei hat jeder Held eine besondere Fähigkeit, die taktisch und zeitlich klug gewählt eingesetzt werden will. Das sorgte schon 2009 für etliche Stunden Spielspaß und kann mit großer Sicherheit auch 2023 noch überzeugen. Facts: Spiel: "Might & Magic: Clash of Heroes: Definitive Edition"



Genre: Strategie

Plattform: PC, PS4, Switch

USK: Ab 12 Jahren

Preis: n.n.b.

Pikmin 4 (Releasetermin: 21. Juli)

Knallbunt präsentiert sich Pikmin schon seit Jahren. Doch lasst Euch nicht von der Optik täuschen. Ihr müsst die kleinen Helfer gut taktieren, um Gegner zu besiegen. © Nintendo Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach dem Release von Pikmin 3 starten die kleinen Pflänzchen ein neues Abenteuer auf der Nintendo Switch. Der vierte Teil soll sich dabei schon stark an den Vorgängern orientieren. Wieder erkundet Ihr einen fremdartigen Planeten und befehligt die verschiedenfarbigen Pikmin, um unter anderem an verschiedene Ressourcen zu kommen. Natürlich gibt es wie in den Teilen zuvor auch wieder neue Farbvarianten. So können die neuen Eis-Pikmin beispielsweise die Umgebung oder so manche Gegner einfrieren. Spannend: Der niedliche Weltraumhund Otschin wird in der Lage sein, Eure Begleiter auch über eine gewisse Distanz zu transportieren. Das wird sicherlich ganz neue Möglichkeiten bieten, die Welt zu erkunden. Somit können sich Taktikfreunde definitiv schon auf ein paar sonnige Stunden auf dem Balkon mit Pikmin 4 und der Switch in der Hand freuen. Facts: Spiel: "Pikmin 4"



Genre: Strategie

Plattform: Nintendo Switch

USK: Ab 6 Jahren

Preis: 59,99 Euro (Amazon)

F1 Manager 2023 (Releasetermin: 31. Juli)

Aufs Foto haben nicht mal alle Tabellen gepasst: Der F1 Manager 2023 soll noch umfangreicher und detailverliebter sein als sein Vorgänger. © Frontier Development Seit Mitte Juni kann man sich in F1 23 virtuell hinter das Lenkrad eines Formel-1-Rennwagens setzen und die Saison 2023 nachspielen. Doch wie sieht es mit einer Perspektive am Kommandostand oder in der Boxengasse aus? Genau dieses Erlebnis will der F1 Manager 2023 vermitteln. Bereits im vergangenen Jahr wagten sich die Entwickler von Frontier Development (unter anderem bekannt durch "Planet Coaster" und "Jurassic World Evolution") an ihr erstes F1-Spiel. Trotz vieler Kritik von Spielern war es ein gelungenes und solides Manager-Spiel in der Welt des Motorsports. Mit dem diesjährigen Titel soll nochmal eine Schippe draufgelegt werden. Unter anderem sollen im Modus "Rennwiederholungen" bestimmte Schlüsselszenen der Saison 2023 nachgespielt werden. Die jeweilige Entscheidung des Spielers soll Einfluss über den Ausgang haben. Auch der 3-D-Zuschauermodus wurde verbessert. Unfälle oder Überholmanöver sollen dadurch noch besser, dramatischer und authentischer aussehen. Ebenfalls wurde das gesamte Management-System erweitert. Wie von den Fans gewünscht, kann dadurch auf viel mehr kleinere Details Einfluss genommen werden. Unter anderem soll die neu eingeführte Position des Sportlichen Leiters den Trainingsplan der Boxencrew anpassen können. Zumindest auf dem Papier scheint der F1 Manager 2023 ordentlich PS unter der Haube zu haben. Ob die versprochene Performance auch eingehalten werden kann und die Fan-Wünsche übertroffen wurden, sehen wir Ende Juli. Facts: Spiel: "F1 Manager 2023"



Genre: Management

Plattform: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Microsoft Windows

USK: Ab 0 Jahren

Preis: 59,95 Euro (Amazon)

