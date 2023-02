Theatrhythm: Final Bar Line: Dieses Spiel wird Euch an Eure Grenzen treiben!

Leipzig - Ihr habt Musik im Blut und seid nebenbei noch Fan der " Final Fantasy "-Spiele? Dann kommt Ihr an "Theatrhythm: Final Bar Line", dem Rhythmus-Spiel zur bekannten Rollenspielserie , nicht vorbei! Warum das so ist, erfahrt Ihr im Test!

Über 100 Helden aus dem "Final Fantasy"-Universum lassen sich in "Theatrhythm: Final Bar Line" freischalten! © Indieszero/Square Enix

Kennt jemand noch "Elite Beat Agents"? 2006 hat mich dieses völlig abgedrehte Musikspiel tagelang an den Nintendo DS geklebt. Das Gameplay ist simpel wie süchtig machend: Zum Takt der Musik müssen verschiedene Tasten gedrückt werden, was damals noch per Touchscreen-Steuerung funktionierte.

"Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call" verfolgte 2012 das gleiche Prinzip für den 3DS - nur, dass dieses Mal auch noch die teils wunderschönen Melodien der etablierten Serie dazu klimperten.

Das zog sehr viele Fans in den Bann, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass mit "Theatrhythm: Final Bar Line" nun ein gigantisches Komplettpaket auf den Markt kommt.

Und meine Güte: die Magie von früher ist sofort wieder da! Satte 385 (!) Lieder stehen zur Auswahl, sogar 502, wenn Ihr weiteres Geld für DLC ausgebt, die sogar andere Square-Enix-Reihen wie "Octopath Traveler" oder "Nier" beinhalten.