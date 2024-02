"Tomb Raider 1-3 Remastered" im Test: Ohne Nostalgie geht hier nix!

Leipzig - Seit Jahrzehnten ist Lara Croft aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Es gibt wohl kaum jemanden, der in der Kindheit oder Jugend nicht mit der " Tomb Raider "-Trilogie in Berührung gekommen ist. Doch wie gut waren die Spiele , auf die wir nun - fast 30 Jahre später - nostalgisch zurückblicken, wirklich?

Was sofort positiv auffällt: Die Entwickler haben die Spiele nicht grundlegend verändert, sondern lediglich an den Feinheiten gearbeitet. So kann man jederzeit per Knopfdruck flüssig zwischen dem neuen verbesserten Look und der alten "Polygon"-Grafik wechseln. Abgesehen davon fühlt man sich beim Zocken aber ganz "wie früher".

Die Spieler können jederzeit zwischen dem klassischen und neuen Look wechseln. © Aspyr Media

Und eins steht fest: Dieses Abenteuer ist unverändert spaßig. Mal langsam, mal schnell arbeitet man sich durch die Level, sammelt Artefakte und Schlüssel.

Die Schusswechsel und Kämpfe mit Gegnern sind nach wie vor ausgesprochen simpel und unkompliziert gehalten, ebenso wie die Story.

Letzteres ist aber nicht unbedingt etwas Schlechtes: Stattdessen genoss ich es richtig, mal wieder eine geradlinige, unaufgeregte Action-Story spielen zu dürfen. Kein Schnickschnack!

Das bedeutet aber auch, dass sich diese Remastered-Version fast ausschließlich an nostalgische Millennials richtet. Neue Spieler, die noch keine Erfahrung mit "Tomb Raider" haben, werden mit diesem aus der Zeit gefallenen Klassiker nicht besonders viel anfangen können, dafür hat sich die Gaming-Welt in den vergangenen Jahrzehnten einfach zu deutlich weiterentwickelt. Jene Franchise-Neulinge sind wahrscheinlich besser mit den modernen Neuauflagen "Shadow of the Tomb Raider" und "Rise of the Tomb Raider" bedient.

Der Nostalgie-Faktor ist bei diesem "Remastered"-Titel also absolut ausschlaggebend.