Eine Grafik-Bombe, ein möglicher Flop und ein paar Geheimtipps: Dieser Februar hat alles!

Ab dem 13. Februar erwartet uns auf PC und NextGens also ein Abenteuer, das - so darf man hoffen - uns ein beeindruckendes Setting und eine packende Story schenkt.

Das Action-RPG "Banishers: Ghosts of New Eden" ist mit seiner mystisch-morbiden Atmosphäre keine Ausnahme.

Jetzt kann man die alten Lara-Croft-Abenteuer auf New-Gen-Konsolen wieder aufleben lassen! © Aspyr

Seit dem Erscheinen des ersten "Tomb Raider"-Spiels im Jahr 1996 sind die Abenteuer rund um Lara Croft nicht mehr aus der weltweiten Gaming-Landschaft wegzudenken. Dank zahlreicher Filme und Bücher hat sich das Franchise zu einem der bekanntesten aller Zeiten gemausert.

Trotz der durchaus fantastischen Titel "Rise of the Tomb Raider" (2015) und "Shadow of the Tomb Raider" (2018) der jüngsten Vergangenheit sind es natürlich die ersten drei Spiele der Reihe, die Lara Croft den Legenden-Status verschafft haben.

Und genau hier kommt der Publisher Aspyr ins Spiel, der pünktlich zum Valentinstag die Remastered-Versionen der originalen "Tomb Raider"-Trilogie inklusive der jeweiligen Erweiterungen herausbringt.

Die Grafik wurde demnach überarbeitet und etwas modernisiert, nostalgische Fans sollen aber trotzdem die Möglichkeit erhalten, auf den altbekannten "Original-Polygon-Look" umzuschalten.

Facts: