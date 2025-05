Videospiele sind für Kinder? Studie zeigt: Deutsche Gamer werden immer älter – und immer mehr!

Deutschland - Wieder mal nur in der Lobby mit lauter 14-Jährigen? Freut euch. Das ist nämlich eher eine Seltenheit. Die deutschen Gamer werden nämlich immer älter. Und auch die Senioren greifen immer öfter zu Controllern, Maus oder Handy.

Zum einen entdecken die Mitbürger auf Level 60+ immer wieder diese Spieleplattform als neue Möglichkeit. Vor allem aber sind viele Gamer über Jahre und Jahrzehnte der Leidenschaft treu geblieben und nun in dieser Altersspanne angekommen.

"Seit 2020 ist die Anzahl der Gamerinnen und Gamer damit um rund 9 Prozent gewachsen", gab am Dienstag "game" – der Verband der deutschen Games-Branche – auf Basis der Daten von YouGov bekannt.

Insgesamt steigt die Anzahl der Zocker auch weiter an. Insgesamt 37,5 Millionen Menschen vergnügen sich einer aktuellen Studie nach mit Videospielen.

Keine Frage des Alters (mehr): Gaming begeistert generationsübergreifend die Menschen. Egal ob per Handy, PC oder Konsole.

Apropos Altersspanne: Auch hier zeigt sich, dass es zwar anteilig viele U18-Spieler gibt, diese aber bei weitem nicht den Großteil ausmachen. 79 Prozent von den rund 37,5 Millionen Deutschen Daddlern sind mindestens volljährig.

Und die Videospiele sind auch höchstens noch in der Erinnerung überwiegend durch Männer geprägt. Zwar sind diese noch in der Mehrheit, aber – wie in den letzten Jahren – nur sehr knapp mit 48:52 Prozent.

Die steigende Beliebtheit von Handy-Game bis hin zu großen PC- und Konsolen-Titeln schlägt sich auch in der Wirtschaft nieder: "Der Umsatz in diesem Segment stieg um zwölf Prozent auf 965 Millionen Euro", teilte "game" weiter mit.

Insider vermuten auch die soziale Komponente als einen der vielen Treiber für die weiter wachsende Beliebtheit. Mit einem entsprechendem Spiel kann man – sofern man Internet und Headset hat – vom Wohnzimmer aus mit seinen Freunden live gemeinsam spielen, sich unterhalten und spielerische Erfolge feiern.

Vergleichbar mit dem altbekannten Bild der Stammtisch-Kartenspieler im Wirtshaus, die ihr Spiel vor allem dafür nutzen, gemeinsam Zeit zu verbringen und Spaß zu haben. Nur, dass das jetzt auf einem anderen Weg stattfindet.