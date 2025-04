Wegen Partnerschaft mit "Call of Duty": Fußball-Club wird in "FC Verdansk" umbenannt

Versailles - Seit wenigen Tagen ist die Warzone-Map "Verdansk" zurück. Eine klare Sehenswürdigkeit dieser fiktiven Stadt ist das Fußballstadion . Wer sich jetzt als Fan des "Call of Duty"-Vereins outen möchte, kann dies nun tun. Denn ein Verein wird nun in den "FC Verdansk" umbenannt – und bringt den Club damit ins reale Leben.

Zu den "exklusiven Inhalten" zählen beispielsweise taktische Briefings, Skill-Verfeinerungen, Showcases der "Best Shots" und neue Loadouts, die täglich veröffentlicht werden. Es lohnt sich also, dem Verein auf seinen Plattformen zu folgen.

"Für eine Woche wird FC Verdansk exklusive Inhalte zeigen, um die eigenen Fans auf das nächste Spiel am 11. April vorzubereiten, bei dem die Spieler die einzigartigen 'Xbox x FC Verdansk'-Jacken tragen werden, die zur Feier der Zusammenarbeit hergestellt wurden."

"Diese einzigartige Identitätsänderung spiegelt die Bedeutung der beliebten Map wider und wie die Warzone-Community sich darüber freut, die ikonische Karte (wieder) zu entdecken", heißt es in einem Pressestatement.

Es handelt sich dabei um einen Verein aus der "Championnat de France National: Division 3" – also der dritten Liga in Frankreich: den FC Versailles.

Ein klarer Orientierungspunkt auf der Verdansk-Map: Die "Acropolis National Arena" des fiktiven Fußball-Clubs "FC Verdansk". © screenshot/privat

Statt "Versailles" steht im Logo nun eben "Verdansk". Und die Sonne in der Mitte des eigentlichen Logos wird ersetzt.

Statt des goldenen Punkts mit den gleichfarbigen 16 Strahlen ist jetzt das Warzone-Emblem mit dem Fallschirm und den Flügeln zu sehen. Der Rest bleibt gleich. Die PR-Kampagne für das kostenlose Battle-Royale-Game geht noch weiter.

"Diese Zusammenarbeit wird mit speziell angefertigen Series X-Konsolen und Controllern in ultra-limitierten Editionen fortgesetzt", heißt es weiter. Ob das Spiel diese Werbung überhaupt nötig hat? Seit dem Start haben sich bereits 125 Millionen Gamer auf (oder in) das Spiel gestürzt.

Dem FC Versailles wird das gleich sein, sie nehmen die Werbung sicher dankbar an. Sportlich läuft es nicht so treffsicher bei dem 1989 gegründeten Verein. Von 27 Spielen in dieser Saison konnte man bisher nur sechs gewinnen (zwölf Unentschieden, neun Niederlagen).

Vielleicht erleben die Rasen-Athleten aber durch die Kooperation einen kleinen Push. Es sei ihnen zu gönnen, denn der Club setzt vor allem auf die Ausbildung und Entwicklung junger Spieler. 1200 Jugendliche werden jedes Jahr in der Akademie trainiert, um die Stars von morgen zu werden.