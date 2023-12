Seine Stimme trieb Zocker zur Weißglut: Wolff Fuss verkündet Ende einer Ära!

Die Kooperation mit dem US-amerikanischen Unternehmen und insbesondere sein Teamwork mit "Buschi" sei "einmalig" für ihn gewesen. Kein Duo in der Geschichte der Reihe saß länger gemeinsam am programmierten Kommentatoren-Pult.

"Mit Ablauf des Kalenderjahres 2023 endet mein Engagement bei EA", so der Reporter. "EA hat die Entscheidung getroffen, die ich vollumfänglich mittrage."

Seit 2015 begleitet der Sportjournalist gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann (59) die Liebhaber des Spiele-Klassikers "Fifa", das seit diesem Jahr unter dem Namen " EA Sports FC " an den Start geht, bei der virtuellen Torejagd.

Ob EM, WM, Bundesliga oder Champions League - Wer Fußball schaut, kennt die Stimme von Kommentator Wolff-Christoph Fuss (47). © Georg Wendt/dpa

"Ich war sehr gerne zu Gast in Euren Zimmern, lag in Eurer Konsole und habe Euch zur Weißglut und zu den größten Titeln, die man sich vorstellen kann, getrieben", fügte Fuss an.

"Es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ganz viele neue Projekte in 2024. Seid gespannt, ich kann noch nicht zu viel verraten", verabschiedete sich der Kult-Kommentator und wünschte seinen Followern außerdem einen guten Rutsch.

In den Kommentatoren bedankten sich zahlreiche Zocker für die tolle Arbeit und kramten dazu auch noch einmal die besten Kult-Sprüche seiner Mikrofon-Regentschaft hervor. Unter anderem unvergessen: "Das nennt der Abiturient 'Antizipieren'".

Ob Buschmann dem Spiel auch ohne Kollege Fuss erhalten bleibt, ist derweil noch nicht bekannt.