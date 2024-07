Weltweite IT-Störung! Flüge fallen aus, Airline stellt Betrieb ein

Auch am Berliner Flughafen BER geht am Morgen aufgrund einer "technischen Störung" nichts - ebenso in Hamburg. In Stuttgart und Düsseldorf kommt es ebenfalls zu Problemen bei der Abfertigung.

Aktuell seien keine Landungen in Zürich mehr möglich, wie der Flughafen mitteilte. Flüge mit Ziel Zürich, die schon in der Luft sind, dürften aber noch aufsetzen.

Der Flughafen in Köln meldet ebenfalls Probleme aufgrund einer weltweiten technischen Störung. Es komme "zu großen Beeinträchtigungen beim Check-In-Prozess der Airlines", erklärte der Airport am Freitagvormittag.

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat für Freitag alle geplanten Operationen an ihren Standorten in Kiel und Lübeck abgesagt - ebenfalls aufgrund von technischen Störungen.

Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet. Unter anderem führte ein Energieunternehmen in Australien die Probleme darauf zurück. Crowdstrike sprach in einer Mitteilung an die Kunden von Problemen, wie die Technologie-Website "The Verge" schrieb.

Der Fehler bei Crowdstrike habe wiederum Software von Microsoft gestört, berichteten Medien wie der Finanzdienst Bloomberg.

Die australische Regierung hat nun sogar eine Krisensitzung einberufen.