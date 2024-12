PS5 Pro im Check: Pflichtkauf oder doch Nischenprodukt?

Was fehlt, ist ein Fuß. Und auch ein CD-Laufwerk muss zusätzlich bestellt werden, solltet Ihr das eine oder andere Spiel noch physisch zu Hause haben. 119 Euro kommen dann noch einmal obendrauf, vorausgesetzt, Sony hat das Teil auf Lager. Aktuell ist das Laufwerk nämlich ausverkauft und zumindest laut " GamePro " soll dies vorerst auch so bleiben. Auf Kleinanzeigen und Co. werdet Ihr zwar fündig, zahlt aber ordentlich was drauf.

Aber fangen wir erstmal bei der Konsole selbst an. Die PS5 Pro wird mit fast allem geliefert, was auch dem Grundpaket beiliegt: Konsole, Controller, Strom- und HDMI-Kabel sowie Ladekabel für den Dualshock. Das Spiel "Astro's Playroom" ist zudem vorab installiert.

Um das herauszufinden, haben uns die Japaner eine der neuen Power-Konsolen zur Verfügung gestellt. Einen Monat lang habe ich die PS5 Pro getestet und mir währenddessen sowohl "Horizon Forbidden West" als auch "The First Descendant" und "God of War Ragnarök" angeschaut - Letzteres, weil ich damals bereits den Test zum Spiel geschrieben und somit einen guten Vergleich zur Original-Version der Grund-PS5 hatte.

Leider machen sich die Upgrades im Alltagsgebrauch kaum bemerkbar. Klar, so ein aufgehübschtes "The First Descendant" sieht gut aus (links), aber das tut es eben auch auf einer Original-PS5 (rechts). © Eric Mittmann/Screenshot PS5 Pro

Zu den Verbesserungen der Pro gehören unter anderem mehr Speicher durch eine zwei Terrabyte große SSD sowie ein aufgerüsteter Grafikprozessor. Die PlayStation Spectral Super Resolution, eine hauseigene KI, soll für noch schärfere Bilder mit "außergewöhnlich vielen Details" sorgen, hieß es vonseiten der Japaner. Darüber hinaus wurde auch das Raytracing verbessert.

Zahlreiche Spiele wie "The Last of Us", die bereits erwähnten "The First Descendant" und "Horizon Forbidden West", "Alan Wake 2" oder auch "Hogwarts Legacy" haben Updates erhalten, um auf die neue Technik zugreifen und so noch schicker aussehen zu können.

Schade dabei: "God of War Ragnarök" gehört nicht dazu. Auch die PlayStation Spectral Super Resolution schien da wenig auszuhelfen. In meinem Test habe ich keine Unterschiede zwischen beiden Versionen bemerkt.

Und auch bei den anderen beiden Spielen hielten sich die Verbesserungen meiner Meinung nach in Grenzen. Klar, "Horizon" sieht gut aus, aber das tut es auch auf der Original-PS5. "The First Descendant" hat nun eine Raytracing-Option erhalten, die sich aber im alltäglichen Spiel kaum bemerkbar macht.