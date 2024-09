Sony enthüllt neue PS5 Pro und schockt mit heftigem Preis!

Dank verbesserter Hardware soll die neue Konsole Spiele wie "Horizon: Forbidden West" künftig noch besser aussehen lassen. © Sony/Guerilla Games

Titel wie "The Last of Us Part II", "Hogwarts Legacy" und "Horizon: Forbidden West" sollen künftig Patches erhalten, um zusätzliche Grafik-Details und sogar Ray-Tracing-Effekte zu ermöglichen.

KI-Hardware soll zudem aus niedrig aufgelösten Spielen mehr herausholen.

Die PS5 Pro kommt wie gewohnt mit einem DualSense-Wireless-Controller. Zudem ist das Spiel "Astro's Playroom" bereits installiert.

Sonys neueste Power-Konsole kann ab dem 26. September vorbestellt werden. Im Laden erhältlich ist sie dann ab 7. November.