25 Jahre nach der Festnahme wurde Geheimnis enthüllt: Dieser Mann steckt hinter "Banksy"

Bristol (England) - Er gilt als einer der bedeutendsten, wenn nicht sogar als der bedeutendste Künstler der Neuzeit. Mit seinen kritischen Schablonengraffiti, die plötzlich an den unmöglichsten Orten auf der ganzen Welt auftauchen, verzaubert er seit Jahrzehnten Abermillionen von Menschen und wahrt dabei stets seine Anonymität. Doch sein größtes Geheimnis soll jetzt gelüftet sein.

Das wohl bekannteste Motiv des Künstlers aus Bristol - das "Mädchen mit Ballon" - wurde 2018 für eine Million Pfund versteigert und vor den Augen der Anwesenden noch auf der Aktion geschreddert. (Archivfoto) © Marta Fernández Jara/Europa Press/dpa

So haben es sich drei Journalisten der britischen Nachrichtenagentur "Reuters" zur Aufgabe gemacht, den Mann zu identifizieren, der hinter all den bedeutenden Werken steckt.

Ihre jahrelange Recherche führte sie durch die Straßen Manhattans in New York, nach London und auch durch ein durch den Krieg gebeuteltes Dorf in der Ukraine.

Schließlich, nach mühevoller Arbeit, gelang der Durchbruch: Ein gut 25 Jahre alter Strafzettel, oder vielmehr die Unterschrift unter der Stellungnahme, soll der ultimative Beweis sein.

Hinter dem Pseudonym "Banksy" steckt angeblich ein Mann mit dem Namen Robin Gunningham (53)!

Bereits im Jahr 2008 wurde der Name Gunningham erstmals durch einen Bericht der "Daily Mail" mit dem millionenschweren Künstler in Verbindung gebracht. Doch kurz nach dieser "Entlarvung" soll Gunningham seinen Namen geändert haben. Unter dem Namen "David Jones" reiste er um die ganze Welt - unter anderem auch in den vergangenen Jahren in die Ukraine -, um dort seine Kunst zu schaffen.

Doch ein Werk in New York im September des Jahres 2000 sollte ihm nun zum Verhängnis werden.