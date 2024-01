"Absolutes Wunder" nach Bootsunfall: Mann treibt einen Tag im Meer und hat wahnsinniges Glück

Auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ein Fischer hätte seinen Angelausflug beinahe mit dem Leben bezahlt. (Symbolbild) © 123RF/firstcutphoto

Es sei ein absolutes Wunder, dass der Mann, dessen Name und Alter nicht genannt wurden, nach dieser Tortur noch am Leben ist, so die Polizei von Neuseeland.

Wie Sky News berichtete, trieb der Fischer fast 24 Stunden im kalten Wasser, kilometerweit von der rettenden Küste entfernt. Den Beamten erzählte er, dass sein Boot umgekippt sei, als er einen dicken Fisch an der Angel hatte.

Was danach passiert sein soll, ist beinahe filmreif. Denn als der Schiffbrüchige so im Meer vor sich hin trieb, sei er einem Hai begegnet. Doch der habe zum Glück nur an ihm "schnuppern" wollen. Ein Versuch, sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien und an Land zu schwimmen, schlug fehl.

Der Fischer wollte zu den von seinem Standort 55 Kilometer entfernten Alderman-Inseln im Nordosten Neuseelands schwimmen. Die Strömung und seine körperliche Verfassung machten ihm aber einen Strich durch die Rechnung.