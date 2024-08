Aufregung im Amazonas: Unkontaktierter Urwald-Stamm greift Holzfäller mit Pfeil und Bogen an

Madre de Dios (Peru) - Sie gelten als eines der letzten unkontaktierten Völker der Welt , doch ihr Lebensraum wird durch die massive Abholzung des Amazonas immer weiter eingeschränkt: die Mashco-Piro aus der Region Madre de Dios in Peru. Nun kam es zu einem Zwischenfall, bei dem die nomadischen Jäger und Sammler Holzfäller mit Pfeil und Bogen angriffen!

Der Aufsehen erregende Zwischenfall soll sich am 27. Juli abgespielt haben, wie die FENAMAD mitteilte. Man habe "die zuständigen Behörden alarmiert und um Ermittlungen und Maßnahmen gebeten, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten".

Um 1900 wurde ein Großteil des Mashco-Piro-Stammes getötet oder versklavt. Heute wird die Population auf rund 750 geschätzt, was die peruanischen Nomaden immer noch zum größten unkontaktierten Volk der Welt machen würde.

"Der Angriff ist ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig – und dringend – es ist, das gesamte Gebiet der Mashco-Piro angemessen zu schützen", betonte Survival International in einer Erklärung gegenüber IFLScience . "Er unterstreicht die Notwendigkeit, alle Holzfällerlizenzen im Gebiet der Mashco-Piro zu widerrufen, da es unmöglich ist, das Leben der Mashco-Piro oder der Holzfäller zu schützen."

Der Angriff soll sich in einem Gebiet des Regenwaldes ereignet haben, das von Peru als Territorium der Mashco-Piro anerkannt wird, teilte Survival International - eine gemeinnützige Organisation, die für die Rechte indigener und in Stämmen lebender Völker eintritt - mit. Demnach würde die Regierung allerdings nicht genug für den Schutz des Stammes tun.

Im Juli waren Bilder des Volkes der Cujareño um die Welt gegangen, nachdem Survival International die ersten Aufnahmen des Stammes seit mehreren Jahren veröffentlicht hatte.

Auch 2012 waren die Mashco-Piro in aller Munde, nachdem ein lokaler Führer mit einem Pfeil im Herzen tot aufgefunden wurde. Er soll von dem indigenen Stamm erschossen worden sein.

Dass die so seltenen Sichtungen des Amazonas-Volks in den vergangenen Jahren etwas zunahmen, dürfte Experten zufolge daran liegen, dass die Mashco-Piro wegen der (teils illegalen) Regenwaldabholzung immer weiter aus ihrem eigentlichen Wohnraum zurückgedrängt werden. Auch sollen sie Angst vor immer mehr Fremden (u. a. Holzfällern, Goldgräbern und Drogenhändlern) in ihrer Heimat haben.

Andere Experten gehen indes davon aus, dass es schlicht die Neugier ist, die die Ureinwohner aus dem Urwald treibt.