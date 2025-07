Reise endet im Gefängnis: Thailand-Touristin (21) in Deutschland verhaftet

München/Thailand - Schon wieder wurde eine junge Britin (21) festgenommen, nachdem in ihrem Koffer Drogen gefunden wurden - diesmal jedoch in Deutschland . Nun muss sie sich bald vor Gericht verantworten.

Cameron Bradford (21) wurde am Gepäckband verhaftet. © Screenshot/X/CrimeLdn

Cameron Bradford verbrachte einige Tage in Thailand und wurde bei ihrer Rückreise am 22. April am Flughafen München festgenommen, wie Daily Mail berichtet.

Die Behörden wurden stutzig, als sie ihren Flug kurzfristig umbuchte. Statt wie geplant über Singapur nach London zu fliegen, nahm sie einen Flug nach Deutschland. Am Gepäckband klickten dann die Handschellen.

Denn im Koffer der jungen Mutter entdeckten die Beamten eine große Menge Cannabis.

Nachdem sie nicht wie erwartet zu Hause angekommen war, meldete ihre Familie sie zunächst als vermisst. Einen Tag später erfuhren sie, dass Cameron in Deutschland in Untersuchungshaft sitzt.

Der 21-Jährigen wird Schmuggel und Beihilfe zum internationalen Drogenhandel vorgeworfen. Am 6. August muss die Mutter eines kleinen Sohnes vor dem Amtsgericht München erscheinen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Doch der Fall ist kein Einzelfall. Immer öfter geraten mutmaßliche Drogenkuriere ins Visier der Behörden.