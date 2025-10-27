Familien-Fehde eskaliert: Teenager geht vor den Augen seiner Familie in Flammen auf
Coonabarabran (Australien) - War Jacob Thompson (19) bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder war er das erste Opfer einer lang anhaltenden Fehde zweier Familien? Ob der Teenager jemals wieder in sein altes Leben zurückkehren kann, bleibt ungewiss, doch seine tiefen Narben werden ihn immer daran erinnern, was an jenem schicksalshaften Tag passiert ist.
Auf der Spendenseite "GoFundMe" hat Jacobs Familie einen Aufruf gestartet, um die anfallenden Kosten für die Behandlungen des 19-Jährigen bewältigen zu können. Unter ihrem Beitrag schreiben sie von dem herzzerreißenden Schicksal, welches ihren Sohn und Freund ereilt hat.
So soll die Tragödie am Montag des 13. Oktobers ihren Lauf genommen haben. "Jacob wurde bei einem gewaltsamen Angriff mit Benzin übergossen und angezündet. Dabei erlitt er an über 32 Prozent seines Körpers Verbrennungen Dritten Grades." Auch sein Gesicht und seine Atemwege wurden von dem Feuer stark beschädigt.
Aus diesem Grund wurde der Teenager in ein Krankenhaus in Sydney geflogen und dort in ein künstliches Koma versetzt, in welchem er sich seitdem befindet. Weiter heißt es auf der Spendenseite, dass Jacobs Partner und seine Familie Zeugen des infernalischen Anschlags waren.
Auch sie erlitten durch den Vorfall "physische und seelische Schäden, die ein Leben lang benötigen, um zu heilen."
"Wenn du näher kommst, verbrenne ich dich!"
Erste Ermittlungen der australischen Polizei führten zu drei Verhaftungen. Ein 19-Jähriger namens Aaron Valette wurde zusammen mit der 45-jährigen Mavis Chatfield und einer 17-Jährigen auf einem nahegelegenen Grundstück gestellt. Gegen Ersteren wurde eine Anklage wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und Schlägerei erhoben, gegen Chatfield lediglich wegen Schlägerei. Das Mädchen wurde bis auf Weiteres wieder freigelassen.
Einer ersten Rekonstruktion der Beamten zufolge soll Valette unmittelbar vor der Tragödie zu Jacob gerufen haben: "Wenn du näher kommst, verbrenne ich dich!" Gleich danach soll er eine klare Flüssigkeit aus einer Plastikflasche über den Teenager geschüttet und diese danach entzündet haben.
Zwischen den beiden Familien soll es demnach seit längerer Zeit eine bitterliche Fehde geben.
Titelfoto: Fotomontage: Darren England/AAP/dpa, Screenshot: gofundme.com/help-jacob-who-is-recovering-from-3rd-degree-burns