Tödlicher Streit: Fünffache Mutter mit Speer ermordet!

Belmore (Australien) - Eine fünffache Mutter soll von ihrem Ehemann mit einem selbstgebauten Speer in ihrer Wohnung ermordet worden sein.

Am Mittwochmorgen wurde ein Notruf abgesetzt, in dem von einer "verzweifelten Frau" die Rede war.

Überraschenderweise stellten beide später einen Antrag auf Änderung dieser Verfügung, sodass Talaat wieder in das gemeinsame Zuhause einziehen konnte.

Die Tragödie ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung der Familie. Die Tat geschah nur wenige Monate, nachdem ein Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen hatte, die dem Ehemann untersagte, sich seiner Frau zu nähern.

Der Mord soll mit einem provisorischen Speer begangen worden sein, bei dem ein Messer an einer Stange befestigt war.

Der Mord soll mit einem provisorischen Speer begangen worden sein, bei dem ein Messer an einer Stange befestigt war. © 123rf/standrets

Als die Polizisten am Tatort eintraf, bot sich ihnen ein erschreckendes Bild: Die Leiche der Frau war auf brutale Weise zugerichtet worden

Kurz darauf wurde Talaat festgenommen. Ihm wird nicht nur der Mord an seiner Frau vorgeworfen, sondern auch der Einsatz einer verbotenen Waffe, die bei der Tat verwendet wurde.

Das Paar, das 2015 im Libanon geheiratet hatte, hinterlässt fünf Kinder im Alter von nur sechs Monaten bis acht Jahren.

Laut Nachbarn kam es am Vorabend zu heftigen Streitereien in der Wohnung. Dabei sollen auch Schläge gegen Wände zu hören gewesen sein, was auf eine gewaltsame Auseinandersetzung hindeutet.

Nach seiner Festnahme wurde Talaat zur Polizeiwache gebracht und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.