Nach Haus-Explosion: Zahl der Toten steigt weiter, Mädchen (†10) unter den Opfern

Antwerpen (Belgien) - Eine Großstadt in Schockstarre! Nach einer schweren Explosion im belgischen Antwerpen ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen.

Tragödie im Norden Belgiens! Das Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen 6.20 Uhr. © Dirk Waem/BELGA/dpa

Nach Medienberichten sind bei dem tragischen Unglück vier Menschen ums Leben gekommen - darunter auch ein zehnjähriges Mädchen, berichtet "De Standaard". Fünf weitere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Eine weitere wird noch vermisst.

Rettungskräfte suchen unermüdlich weiter nach dem Opfer, doch die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig: Überall liegen Trümmer, die Unglücksstelle ist einsturzgefährdet.

Am frühen Donnerstagmorgen war es in einem Mehrfamilienhaus im Südwesten der Stadt zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Das Gebäude wurde fast vollständig zerstört, zwei Stockwerke stürzten in sich zusammen.

Das erste Opfer, ein 44 Jahre alter Mann, konnten Einsatzkräfte erst rund vier Stunden (gegen 9.30 Uhr) nach der Explosion auffinden. Die Leiche des Mädchens wurde am späten Donnerstagabend gefunden.

Auch für zwei weitere Personen kam jede Hilfe zu spät, beide konnten nur noch tot geborgen werden.