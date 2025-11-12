172 Meter hohe Brücke eingestürzt: Das war wohl der Grund

China - Bilder, die erschüttern: Ein Abschnitt der frisch eröffneten, 750 Meter langen Hongqi-Brücke stürzte in sich zusammen.

Ein Teil der Hongqi-Brücke wurde von einem Erdrutsch nach unten gerissen. © Bildmontage: YouTube

Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag in der chinesischen Provinz Sichuan.

Auf einem Video ist das Spektakel zu sehen: Die Brückenpfeiler und die darunter liegende Fahrbahn krachten in sich zusammen und verursachten eine riesige Rauch- und Staubwolke.

Laut China Daily war bereits am Montag eine Verformung des Hangs, an dem sich die 625 Meter hohe Brücke befindet, festgestellt worden. Diese führte letztlich zu einem Erdrutsch und dem damit verbundenen Brückeneinsturz.

Noch am selben Tag wurde die Überführung überprüft - dabei stellte man eine mögliche Gefahr fest.