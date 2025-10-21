Auto stürzt in Fluss: Passant wird zum Helden
Taizhou (China) - Aus der chinesischen Stadt Taizhou wurden dramatische Szenen gemeldet. Ein Auto stürzte plötzlich in einen Fluss, der Fahrer drohte zu ertrinken. Ein Passant wurde zum Helden.
Es ist ein Vorfall, der in China breit besprochen wird, das entsprechende Video ist inzwischen viral gegangen.
Als am Dienstagnachmittag ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Audi verlor und in einen Kanal im Stadtgebiet von Taizhou stürzte, schien die Lage aussichtslos. Der Audi füllte sich mit Wasser, machtlos klopfte der eingeschlossene Mann gegen die Scheibe. Er drohte zu ertrinken. Hilflose Passanten mussten alles mitansehen.
Doch ein Mann zögerte nicht. Entschlossen nahm er einen großen Stein, sprang ins Wasser und kletterte auf das Autodach. Der Audi war da schon völlig vollgelaufen, hielt sich mühsam an der Wasseroberfläche.
Mit dem Stein zerschlug der Retter das Dachfenster, zerrte den fast bewusstlosen Mann ins Freie, rettete ihm so zweifellos das Leben.
Dramatischer Vorfall in Taizhou: Audi stürzt in Fluss
Nach dem Vorfall hat die Zeitung Yanzhao Wanbao mit dem Helden gesprochen. Di Shuangcheng (40) berichtet, wie er mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter gegen 13 Uhr auf dem Weg zum Supermarkt war. "Ich sah eine große Menschenmenge am Flussufer", schildert der Kranführer. Er habe sich nach der Lage erkundigen wollen, dann bemerkte er den Ertrinkenden.
Obwohl er kein besonders guter Schwimmer sei, habe er trotzdem nicht gezögert. Er wollte einfach nur helfen. Andere Passanten hätten in der Zwischenzeit einen Rettungsring geholt. Gemeinsam haben sie den Autofahrer dann ans Ufer gebracht.
"Die gesamte Rettungsaktion dauerte nur ein oder zwei Minuten", schildert Herr Di. "Ich war unglaublich klar im Kopf und konzentrierte mich voll und ganz auf das, was als Nächstes zu tun war. Rückblickend bin ich selbst von meinen schnellen Bewegungen beeindruckt." Auch er musste nach seinem Einsatz medizinisch versorgt werden, Glassplitter bohrten sich in seine Hand. "Es ist nichts Ernstes. Die Rettung des Verletzten ist das Wichtigste", sagte der ehemalige Soldat gelassen.
Für die Menschen von Taizhou ist Di Shuangcheng schon jetzt ihr Held. Selbst sein Schwiegervater zeigte sich beeindruckt. "Er hat ein Menschenleben gerettet, also habe ich ihm einen Drink spendiert", zitieren ihn chinesische Medien.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Telegram