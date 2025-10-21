Auto stürzt in Fluss: Passant wird zum Helden

Aus der chinesischen Stadt Taizhou wurden dramatische Szenen gemeldet. Ein Auto stürzte plötzlich in einen Fluss, der Fahrer drohte zu ertrinken.

Von Clemens Grosz

Taizhou (China) - Aus der chinesischen Stadt Taizhou wurden dramatische Szenen gemeldet. Ein Auto stürzte plötzlich in einen Fluss, der Fahrer drohte zu ertrinken. Ein Passant wurde zum Helden.

Herr Di zögerte nicht und rettete ein Menschenleben. © Montage: Screenshot: Telegram Es ist ein Vorfall, der in China breit besprochen wird, das entsprechende Video ist inzwischen viral gegangen. Als am Dienstagnachmittag ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Audi verlor und in einen Kanal im Stadtgebiet von Taizhou stürzte, schien die Lage aussichtslos. Der Audi füllte sich mit Wasser, machtlos klopfte der eingeschlossene Mann gegen die Scheibe. Er drohte zu ertrinken. Hilflose Passanten mussten alles mitansehen. Doch ein Mann zögerte nicht. Entschlossen nahm er einen großen Stein, sprang ins Wasser und kletterte auf das Autodach. Der Audi war da schon völlig vollgelaufen, hielt sich mühsam an der Wasseroberfläche. Mit dem Stein zerschlug der Retter das Dachfenster, zerrte den fast bewusstlosen Mann ins Freie, rettete ihm so zweifellos das Leben.

Dramatischer Vorfall in Taizhou: Audi stürzt in Fluss